https://ria.ru/20241107/psb-1982476883.html

ПСБ выдал ветеранам боевых действий 200 тысяч удостоверений-карт "СВОи"

ПСБ выдал ветеранам боевых действий 200 тысяч удостоверений-карт "СВОи" - РИА Новости, 07.11.2024

ПСБ выдал ветеранам боевых действий 200 тысяч удостоверений-карт "СВОи"

РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:01

2024-11-07T18:01

2024-11-07T18:01

россия

волгоград

псб (банк псб)

банки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg

erid: F7NfYUJCUneP417rFMT2 МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк) с декабря 2023 года оформил для ветеранов боевых действий уже свыше 200 тысяч электронных удостоверений-карт "СВОи", сообщает пресс-служба кредитной организации. Юбилейная – 200-тысячная карта – выдана клиенту Южного филиала банка в Волгограде. "ПСБ, являясь активным участником программ государственной поддержки военнослужащих, первым среди российских банков предложил ветеранам боевых действий многофункциональную карту "СВОи". Мы выдаем такие карты во всех 89 регионах России, в том числе – в прифронтовых районах новых субъектов. Широкие возможности карты "СВОи" позволяют владельцам одновременно использовать ее как электронное удостоверение ветерана боевых действий, классическое средство для безналичных расчетов и инструмент получения федеральных и региональных льгот", – привели в пресс-службе слова старшего вице-президента – директора департамента розничных продаж корпоративным клиентам ПСБ Александра Рохмина. Преимущества карты "СВОи" также включают моментальную оплату услуг ЖКХ и мобильных операторов, переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий. Кроме того, по электронному удостоверению-карте "СВОи" доступны кешбэк в рамках программы лояльности ПСБ и скидки от партнеров банка, среди которых – крупные ритейлеры, перевозчики, медицинские центры. Повышая удобство использования карты "СВОи", ПСБ предложил ее владельцам до четырех дополнительных платежных карт для членов семьи, привязанных к общему счету. Все карты – как основные, так и дополнительные – выпускаются и обслуживаются бесплатно. Карта "СВОи" доступна к оформлению в любом отделении ПСБ. Для ее получения достаточно предъявить паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Кроме того, клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение (14+) или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим", пояснили в пресс-службе. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк, ИНН 7744000912

https://ria.ru/20241101/psb-1981351295.html

https://ria.ru/20241031/fradkov-1981181599.html

россия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, волгоград, псб (банк псб), банки