https://ria.ru/20241107/psb-1982476883.html
ПСБ выдал ветеранам боевых действий 200 тысяч удостоверений-карт "СВОи"
ПСБ выдал ветеранам боевых действий 200 тысяч удостоверений-карт "СВОи" - РИА Новости, 07.11.2024
ПСБ выдал ветеранам боевых действий 200 тысяч удостоверений-карт "СВОи"
РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:01
2024-11-07T18:01
2024-11-07T18:01
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erid: F7NfYUJCUneP417rFMT2 МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк) с декабря 2023 года оформил для ветеранов боевых действий уже свыше 200 тысяч электронных удостоверений-карт "СВОи", сообщает пресс-служба кредитной организации. Юбилейная – 200-тысячная карта – выдана клиенту Южного филиала банка в Волгограде. "ПСБ, являясь активным участником программ государственной поддержки военнослужащих, первым среди российских банков предложил ветеранам боевых действий многофункциональную карту "СВОи". Мы выдаем такие карты во всех 89 регионах России, в том числе – в прифронтовых районах новых субъектов. Широкие возможности карты "СВОи" позволяют владельцам одновременно использовать ее как электронное удостоверение ветерана боевых действий, классическое средство для безналичных расчетов и инструмент получения федеральных и региональных льгот", – привели в пресс-службе слова старшего вице-президента – директора департамента розничных продаж корпоративным клиентам ПСБ Александра Рохмина. Преимущества карты "СВОи" также включают моментальную оплату услуг ЖКХ и мобильных операторов, переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий. Кроме того, по электронному удостоверению-карте "СВОи" доступны кешбэк в рамках программы лояльности ПСБ и скидки от партнеров банка, среди которых – крупные ритейлеры, перевозчики, медицинские центры. Повышая удобство использования карты "СВОи", ПСБ предложил ее владельцам до четырех дополнительных платежных карт для членов семьи, привязанных к общему счету. Все карты – как основные, так и дополнительные – выпускаются и обслуживаются бесплатно. Карта "СВОи" доступна к оформлению в любом отделении ПСБ. Для ее получения достаточно предъявить паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Кроме того, клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение (14+) или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим", пояснили в пресс-службе. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк, ИНН 7744000912
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волгоград, псб (банк псб), банки
Россия, Волгоград, ПСБ (Банк ПСБ), Банки
erid: F7NfYUJCUneP417rFMT2
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк) с декабря 2023 года оформил для ветеранов боевых действий уже свыше 200 тысяч электронных удостоверений-карт "СВОи", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Юбилейная – 200-тысячная карта – выдана клиенту Южного филиала банка в Волгограде
.
"ПСБ, являясь активным участником программ государственной поддержки военнослужащих, первым среди российских банков предложил ветеранам боевых действий многофункциональную карту "СВОи". Мы выдаем такие карты во всех 89 регионах России
, в том числе – в прифронтовых районах новых субъектов. Широкие возможности карты "СВОи" позволяют владельцам одновременно использовать ее как электронное удостоверение ветерана боевых действий, классическое средство для безналичных расчетов и инструмент получения федеральных и региональных льгот", – привели в пресс-службе слова старшего вице-президента – директора департамента розничных продаж корпоративным клиентам ПСБ Александра Рохмина.
Преимущества карты "СВОи" также включают моментальную оплату услуг ЖКХ и мобильных операторов, переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий. Кроме того, по электронному удостоверению-карте "СВОи" доступны кешбэк в рамках программы лояльности ПСБ и скидки от партнеров банка, среди которых – крупные ритейлеры, перевозчики, медицинские центры.
Повышая удобство использования карты "СВОи", ПСБ предложил ее владельцам до четырех дополнительных платежных карт для членов семьи, привязанных к общему счету. Все карты – как основные, так и дополнительные – выпускаются и обслуживаются бесплатно.
Карта "СВОи" доступна к оформлению в любом отделении ПСБ. Для ее получения достаточно предъявить паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Кроме того, клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение (14+) или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим", пояснили в пресс-службе.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк, ИНН 7744000912