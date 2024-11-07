В Польше заявили, что передали Украине столько оружия, сколько возможно
Министр обороны Косиняк-Камыш: у Польши больше нет вооружения для передачи Киеву
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. У Варшавы больше нет вооружения и военной техники, которые можно передать Киеву, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы передали много техники - столько, сколько было возможно. Границей в процессе передачи вооружения для меня всегда является безопасность польского государства. Сегодня постановка украинской стороной вопроса "А почему вы не передаете нам очередных самолетов или другой техники?" является необоснованной", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, польские власти уже "передали всё, что было возможно".
"Остальное просто необходимо для обеспечения безопасности польского государства, а я ответственный человек и очень хорошо понимаю эту границу", - добавил министр.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Говоря об истребителях МиГ-29, Косиняк-Камыш заявлял, что оставшиеся у Варшавы машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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