https://ria.ru/20241107/polsha-1982438710.html

В Польше заявили, что передали Украине столько оружия, сколько возможно

В Польше заявили, что передали Украине столько оружия, сколько возможно - РИА Новости, 07.11.2024

В Польше заявили, что передали Украине столько оружия, сколько возможно

У Варшавы больше нет вооружения и военной техники, которые можно передать Киеву, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:10

2024-11-07T15:10

2024-11-07T15:15

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ВАРШАВА, 7 ноя - РИА Новости. У Варшавы больше нет вооружения и военной техники, которые можно передать Киеву, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Мы передали много техники - столько, сколько было возможно. Границей в процессе передачи вооружения для меня всегда является безопасность польского государства. Сегодня постановка украинской стороной вопроса "А почему вы не передаете нам очередных самолетов или другой техники?" является необоснованной", - сказал Косиняк-Камыш. По его словам, польские власти уже "передали всё, что было возможно". "Остальное просто необходимо для обеспечения безопасности польского государства, а я ответственный человек и очень хорошо понимаю эту границу", - добавил министр. Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Говоря об истребителях МиГ-29, Косиняк-Камыш заявлял, что оставшиеся у Варшавы машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240828/polsha-1968894542.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976862041.html

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в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, миг-29, f-35