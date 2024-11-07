Рейтинг@Mail.ru
ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 07.11.2024 (обновлено: 08:32 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/pobeg-1982347789.html
ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК
ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК - РИА Новости, 07.11.2024
ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК
Сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии не соответствуют действительности, оба задержаны, так как не явились в участок... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:28
2024-11-07T08:32
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_54274dcb538583c1c0617cb1aa0582cb.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии не соответствуют действительности, оба задержаны, так как не явились в участок исправительного центра, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ."Информация о том, что два осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области не соответствует действительности, не распространяйте информацию, пожалуйста. Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241026/delo-1980236425.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f5b57b1feb598ad72b39d5a1e91dd26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), амурская область
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Амурская область

ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСИН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии не соответствуют действительности, оба задержаны, так как не явились в участок исправительного центра, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.
"Информация о том, что два осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области не соответствует действительности, не распространяйте информацию, пожалуйста. Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком
26 октября, 11:28
 
ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Амурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала