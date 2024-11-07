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ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК
ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК - РИА Новости, 07.11.2024
ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК
Сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии не соответствуют действительности, оба задержаны, так как не явились в участок... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:28
2024-11-07T08:28
2024-11-07T08:32
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
амурская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии не соответствуют действительности, оба задержаны, так как не явились в участок исправительного центра, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ."Информация о том, что два осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области не соответствует действительности, не распространяйте информацию, пожалуйста. Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241026/delo-1980236425.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), амурская область
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Амурская область