https://ria.ru/20241107/pobeg-1982347789.html

ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК

ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК - РИА Новости, 07.11.2024

ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской ИК

Сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии не соответствуют действительности, оба задержаны, так как не явились в участок... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T08:28

2024-11-07T08:28

2024-11-07T08:32

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

амурская область

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии не соответствуют действительности, оба задержаны, так как не явились в участок исправительного центра, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ."Информация о том, что два осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области не соответствует действительности, не распространяйте информацию, пожалуйста. Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241026/delo-1980236425.html

амурская область

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2024

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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), амурская область