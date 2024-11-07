https://ria.ru/20241107/oon-1982523615.html

В Турции призвали к приостановке членства Израиля в ООН

В Турции призвали к приостановке членства Израиля в ООН - РИА Новости, 07.11.2024

В Турции призвали к приостановке членства Израиля в ООН

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал к приостановке членства Израиля в ООН на фоне действий Тель-Авива в секторе Газа и Ливане. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:16

2024-11-07T21:16

2024-11-07T21:16

в мире

израиль

юар

ливан

нуман куртулмуш

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

сирил рамафоса

оон

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СТАМБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал к приостановке членства Израиля в ООН на фоне действий Тель-Авива в секторе Газа и Ливане. Выступая в Бразилии на саммите глав парламентов G20, Куртулмуш напомнил о действиях Израиля в секторе Газа и Ливане, блокировке работы БАПОР и миротворцев UNIFIL, объявлении генсека ООН персона нон грата. "Стоит напомнить о том, как в темные времена апартеида ООН применила санкции в отношении ЮАР, сегодня оказывающей существенную поддержку иску против Израиля. Учитывая действия (Израиля - ред.) сейчас, настало время обсудить приостановку членства Израиля в ООН", - заявил Куртулмуш, выступление которого транслировало турецкое ТВ. ООН приостановила членство ЮАР в организации с 1974 года из-за проводимой властями страны политики апартеида. Вновь ЮАР начала участвовать в деятельности ООН лишь с 1994 года. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил 5 ноября, что его страна входит в группу, разрабатывающую резолюцию, в которой предлагается исключить Израиль из Генеральной Ассамблеи ООН. В конце октября администрация южноафриканского президента Сирила Рамафосы сообщила, что власти ЮАР подали в Международный суд ООН меморандум для дополнения своего иска о геноциде против Израиля. В заявлении говорится, что меморандум содержит доказательства нарушений международной конвенции о геноциде со стороны правительства Израиля, которое способствует уничтожению палестинцев в секторе Газа.

https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html

https://ria.ru/20241028/juar-1980604470.html

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в мире, израиль, юар, ливан, нуман куртулмуш, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сирил рамафоса, оон, большая двадцатка, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024