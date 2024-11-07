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Минобороны Армении обсудило с НАТО перспективы сотрудничества - РИА Новости, 07.11.2024
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18:45 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/nato-1982489318.html
Минобороны Армении обсудило с НАТО перспективы сотрудничества
Минобороны Армении обсудило с НАТО перспективы сотрудничества - РИА Новости, 07.11.2024
Минобороны Армении обсудило с НАТО перспективы сотрудничества
Представители штаба верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе посетили Армению, обсудили с руководством минобороны республики... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:45
2024-11-07T18:45
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ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Представители штаба верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе посетили Армению, обсудили с руководством минобороны республики перспективы сотрудничества, сообщает в четверг пресс-служба армянского минобороны. "В Армению 5-6 ноября с рабочим визитом прибыла делегация под руководством заместителя начальника штаба верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, вице-адмирала Гунштейна Бруасдала (Норвегия)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита делегация НАТО провела встречи с заместителем начальника генерального штаба ВС Армении генерал-майором Артуром Ерояном и начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны Левоном Айвазяном. "В ходе встреч были обсуждены вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив сотрудничества Армения-НАТО", - заявили в пресс-службе. Представителям альянса рассказали об оборонных реформах в республике. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте тогдашний генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.
https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html
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в мире, армения, европа, норвегия, йенс столтенберг, нато
В мире, Армения, Европа, Норвегия, Йенс Столтенберг, НАТО
Минобороны Армении обсудило с НАТО перспективы сотрудничества

Минобороны Армении обсудило с командованием НАТО перспективы сотрудничества

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Представители штаба верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе посетили Армению, обсудили с руководством минобороны республики перспективы сотрудничества, сообщает в четверг пресс-служба армянского минобороны.
"В Армению 5-6 ноября с рабочим визитом прибыла делегация под руководством заместителя начальника штаба верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, вице-адмирала Гунштейна Бруасдала (Норвегия)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках визита делегация НАТО провела встречи с заместителем начальника генерального штаба ВС Армении генерал-майором Артуром Ерояном и начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны Левоном Айвазяном.
"В ходе встреч были обсуждены вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив сотрудничества Армения-НАТО", - заявили в пресс-службе.
Представителям альянса рассказали об оборонных реформах в республике.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
В марте тогдашний генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.
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