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WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 07.11.2024 (обновлено: 09:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/nato-1982347909.html
WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине
WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине
Окружение Дональда Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:31
2024-11-07T09:18
в мире
нато
специальная военная операция на украине
дональд трамп
украина
россия
сша
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Окружение Дональда Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев взамен должен пообещать временно отказаться от вступления в НАТО, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По сведениям издания, этот план предусматривает заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта."Один из вариантов, предложенный в переходном офисе Трампа, &lt;…&gt; включал бы обещание со стороны Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет. В обмен на это США продолжат накачивать Украину оружием", — говорится в статье.При этом остается неясным, кто должен взять на себя ответственность за поддержание порядка в демилитаризованной зоне. Один из источников отметил, что "силы для поддержания мира" не включали бы американские войска или контингент из спонсируемой США международной организации, например ООН. "Мы можем помогать с обучением и другой поддержкой, но оружейный ствол будет европейским &lt;…&gt; И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", — сказал собеседник издания.Впрочем, по информации WSJ, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию украинского конфликта.Выборы президента США прошли 5 ноября. Соперником Трампа на них была вице-президент Камала Харрис. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков, у Харрис их только 226. Трамп уже выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982346325.html
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979755509.html
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в мире, нато, дональд трамп, украина, россия, сша
В мире, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Украина, Россия, США
WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине

WSJ: команда Трампа начала обсуждать новый план завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Окружение Дональда Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия, а Киев взамен должен пообещать временно отказаться от вступления в НАТО, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По сведениям издания, этот план предусматривает заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
"Один из вариантов, предложенный в переходном офисе Трампа, <…> включал бы обещание со стороны Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет. В обмен на это США продолжат накачивать Украину оружием", — говорится в статье.
При этом остается неясным, кто должен взять на себя ответственность за поддержание порядка в демилитаризованной зоне. Один из источников отметил, что "силы для поддержания мира" не включали бы американские войска или контингент из спонсируемой США международной организации, например ООН.
"Мы можем помогать с обучением и другой поддержкой, но оружейный ствол будет европейским <…> И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", — сказал собеседник издания.
Впрочем, по информации WSJ, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию украинского конфликта.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Выборы президента США прошли 5 ноября. Соперником Трампа на них была вице-президент Камала Харрис. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков, у Харрис их только 226. Трамп уже выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
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24 октября, 11:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОДональд ТрампУкраинаРоссияСША
 
 
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