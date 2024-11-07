https://ria.ru/20241107/minselkhoz-1982442964.html

Россия близка к рекордному урожаю по рису

Россия близка к рекордному урожаю по рису - РИА Новости, 07.11.2024

Россия близка к рекордному урожаю по рису

Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:31

2024-11-07T15:31

2024-11-07T15:31

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым рекордом по этой культуре, заявила на заседании правительства в четверг глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллиона тонн. В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2", - сказала Лут.

https://ria.ru/20241107/zerno-1982438923.html

россия

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)