https://ria.ru/20241107/minselkhoz-1982442964.html
Россия близка к рекордному урожаю по рису
Россия близка к рекордному урожаю по рису - РИА Новости, 07.11.2024
Россия близка к рекордному урожаю по рису
Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:31
2024-11-07T15:31
2024-11-07T15:31
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103312/34/1033123483_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_ae538c3262273bc56acdd5c8fa5778cc.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым рекордом по этой культуре, заявила на заседании правительства в четверг глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллиона тонн. В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2", - сказала Лут.
https://ria.ru/20241107/zerno-1982438923.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103312/34/1033123483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7975d7629fd72ccaf5a0ed5122e21a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия близка к рекордному урожаю по рису
Глава Минсельхоза Лут: урожай риса может достичь рекорда в 1,2 миллиона тонн
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым рекордом по этой культуре, заявила на заседании правительства в четверг глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллиона тонн. В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2", - сказала Лут.