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Россия близка к рекордному урожаю по рису - РИА Новости, 07.11.2024
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15:31 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/minselkhoz-1982442964.html
Россия близка к рекордному урожаю по рису
Россия близка к рекордному урожаю по рису - РИА Новости, 07.11.2024
Россия близка к рекордному урожаю по рису
Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:31
2024-11-07T15:31
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым рекордом по этой культуре, заявила на заседании правительства в четверг глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллиона тонн. В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2", - сказала Лут.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия близка к рекордному урожаю по рису

Глава Минсельхоза Лут: урожай риса может достичь рекорда в 1,2 миллиона тонн

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомбайн, убирающий рис с поля
Комбайн, убирающий рис с поля - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Комбайн, убирающий рис с поля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские аграрии собрали в этом году уже более 1,1 миллиона тонн риса, ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет 1,2 миллиона тонн, что станет новым рекордом по этой культуре, заявила на заседании правительства в четверг глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллиона тонн. В этом году мы уже собрали больше 1,1 миллиона, ожидаем, что это будет порядка 1,2", - сказала Лут.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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