https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html

Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан

Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан - РИА Новости, 07.11.2024

Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан ожидается 27 ноября, ведется его подготовка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:56

2024-11-07T09:56

2024-11-07T10:43

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в мире

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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Казахстан ожидается 27 ноября, ведется его подготовка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ведем, как Вы упомянули, серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан 27 ноября", - сказал Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Он добавил, что готовятся десятки документов к "предстоящему саммиту".

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, казахстан, сергей лавров, владимир путин, мурат нуртлеу, в мире