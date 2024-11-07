https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан - РИА Новости, 07.11.2024
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан
Визит президента России Владимира Путина в Казахстан ожидается 27 ноября, ведется его подготовка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:56
2024-11-07T09:56
2024-11-07T10:43
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Казахстан ожидается 27 ноября, ведется его подготовка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ведем, как Вы упомянули, серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан 27 ноября", - сказал Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Он добавил, что готовятся десятки документов к "предстоящему саммиту".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, сергей лавров, владимир путин, мурат нуртлеу, в мире
Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мурат Нуртлеу, В мире
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан
Лавров: к визиту Путина в Казахстан 27 ноября готовят десятки документов