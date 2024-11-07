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Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан - РИА Новости, 07.11.2024
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09:56 07.11.2024 (обновлено: 10:43 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан - РИА Новости, 07.11.2024
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан
Визит президента России Владимира Путина в Казахстан ожидается 27 ноября, ведется его подготовка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:56
2024-11-07T10:43
россия
казахстан
сергей лавров
владимир путин
мурат нуртлеу
в мире
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Казахстан ожидается 27 ноября, ведется его подготовка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ведем, как Вы упомянули, серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан 27 ноября", - сказал Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Он добавил, что готовятся десятки документов к "предстоящему саммиту".
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россия, казахстан, сергей лавров, владимир путин, мурат нуртлеу, в мире
Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мурат Нуртлеу, В мире
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан

Лавров: к визиту Путина в Казахстан 27 ноября готовят десятки документов

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане. 7 ноября 2024
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане. 7 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане. 7 ноября 2024
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Казахстан ожидается 27 ноября, ведется его подготовка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ведем, как Вы упомянули, серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан 27 ноября", - сказал Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
Он добавил, что готовятся десятки документов к "предстоящему саммиту".
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РоссияКазахстанСергей ЛавровВладимир ПутинМурат НуртлеуВ мире
 
 
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