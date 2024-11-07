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В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту - РИА Новости, 07.11.2024
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Наука
 
04:32 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/krysy-1982337377.html
В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту - РИА Новости, 07.11.2024
В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) - он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T04:32
2024-11-07T04:32
наука
россия
альберт эйнштейн
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) - он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы, рассказали РИА Новости в биотех-лаборатории Neiry. "Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ презентовала первые результаты уникального эксперимента - впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры", - сказали в лаборатории. Ученые подключили к нейроинтерфейсу мозг лабораторной крысы Пифии - это устройство работает в паре с ИИ, который подсказывает верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить "да", и в другом - когда ответ "нет". За каждый правильный ответ подопытная получала вознаграждение. Крыса правильно ответила на сотни научных вопросов - про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна. Ученые отметили, что в обозримом будущем точно так же сможет сделать любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом. Проект по разработке инвазивных нейроинтерфейсов в лаборатории назвали "ИИнтуиция". И в перспективе разработчики планируют создать пользовательский продукт, который поможет соединить мозг человека со знаниями всего человечества. "Мы в Neiry занимаемся разработкой продуктов на базе нейротехнологий для совершенно разных индустрий. Результаты эксперимента "Пифия" - это один из этапов проекта "ИИнтуиция". Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный. Это все повысит эффективность деятельности человека. А учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности, то мы своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ", - прокомментировал генеральный директор Neiry Александр Панов.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272391.html
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россия, альберт эйнштейн
Наука, Россия, Альберт Эйнштейн
В России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Neiry: российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к ИИ

© Depositphotos.com / ots-photoЧерная крыса на улице
Черная крыса на улице - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Depositphotos.com / ots-photo
Черная крыса на улице. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ) - он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы, рассказали РИА Новости в биотех-лаборатории Neiry.
"Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ презентовала первые результаты уникального эксперимента - впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры", - сказали в лаборатории.
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Ученые подключили к нейроинтерфейсу мозг лабораторной крысы Пифии - это устройство работает в паре с ИИ, который подсказывает верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить "да", и в другом - когда ответ "нет". За каждый правильный ответ подопытная получала вознаграждение.
Крыса правильно ответила на сотни научных вопросов - про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна. Ученые отметили, что в обозримом будущем точно так же сможет сделать любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом. Проект по разработке инвазивных нейроинтерфейсов в лаборатории назвали "ИИнтуиция". И в перспективе разработчики планируют создать пользовательский продукт, который поможет соединить мозг человека со знаниями всего человечества.
"Мы в Neiry занимаемся разработкой продуктов на базе нейротехнологий для совершенно разных индустрий. Результаты эксперимента "Пифия" - это один из этапов проекта "ИИнтуиция". Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный. Это все повысит эффективность деятельности человека. А учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности, то мы своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ", - прокомментировал генеральный директор Neiry Александр Панов.
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