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Шойгу назвал Киев управляемым извне опасным террористом - РИА Новости, 07.11.2024
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11:18 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/kiev-1982382465.html
Шойгу назвал Киев управляемым извне опасным террористом
Шойгу назвал Киев управляемым извне опасным террористом - РИА Новости, 07.11.2024
Шойгу назвал Киев управляемым извне опасным террористом
Киев превратился в управляемого извне опасного террориста со своей промышленностью, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:18
2024-11-07T11:18
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Киев превратился в управляемого извне опасного террориста со своей промышленностью, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
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киев, россия, москва, сергей шойгу, снг, в мире
Киев, Россия, Москва, Сергей Шойгу, СНГ, В мире
Шойгу назвал Киев управляемым извне опасным террористом

Шойгу: Киев превратился в управляемого извне опасного террориста

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Киев превратился в управляемого извне опасного террориста со своей промышленностью, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Шойгу заявил о провале плана использовать Украину как орудие против России
Вчера, 11:17
 
КиевРоссияМоскваСергей ШойгуСНГВ мире
 
 
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