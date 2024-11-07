https://ria.ru/20241107/kiev-1982382465.html

Шойгу назвал Киев управляемым извне опасным террористом

Шойгу назвал Киев управляемым извне опасным террористом - РИА Новости, 07.11.2024

Шойгу назвал Киев управляемым извне опасным террористом

Киев превратился в управляемого извне опасного террориста со своей промышленностью, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:18

2024-11-07T11:18

2024-11-07T11:18

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Киев превратился в управляемого извне опасного террориста со своей промышленностью, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией", - сказал Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982382329.html

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