https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982358412.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана

Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 07.11.2024

Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:45

2024-11-07T09:45

2024-11-07T10:41

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АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент РИА Новости.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.Ожидается, что на переговорах министры также затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.В своих вступительных словах главы МИД коснулись темы предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, который ожидается 27 ноября.Также Лавров сообщил, что Астана получила приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера.По окончании переговоров в расширенном формате министры подписали план сотрудничества на 2025-2026 годы.В июле Путин принял приглашение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, владимир путин, сергей лавров, мурат нуртлеу, одкб, евразийский экономический союз, снг, в мире