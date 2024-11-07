https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982358412.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 07.11.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:45
2024-11-07T09:45
2024-11-07T10:41
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АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент РИА Новости.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.Ожидается, что на переговорах министры также затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.В своих вступительных словах главы МИД коснулись темы предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, который ожидается 27 ноября.Также Лавров сообщил, что Астана получила приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера.По окончании переговоров в расширенном формате министры подписали план сотрудничества на 2025-2026 годы.В июле Путин принял приглашение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, сергей лавров, мурат нуртлеу, одкб, евразийский экономический союз, снг, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана
Глава МИД РФ Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана Нуртлеу в Астане