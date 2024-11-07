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Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 07.11.2024
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09:45 07.11.2024 (обновлено: 10:41 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982358412.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 07.11.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:45
2024-11-07T10:41
россия
казахстан
владимир путин
сергей лавров
мурат нуртлеу
одкб
евразийский экономический союз
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АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент РИА Новости.По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.Ожидается, что на переговорах министры также затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.В своих вступительных словах главы МИД коснулись темы предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, который ожидается 27 ноября.Также Лавров сообщил, что Астана получила приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера.По окончании переговоров в расширенном формате министры подписали план сотрудничества на 2025-2026 годы.В июле Путин принял приглашение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html
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россия, казахстан, владимир путин, сергей лавров, мурат нуртлеу, одкб, евразийский экономический союз, снг, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана

Глава МИД РФ Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана Нуртлеу в Астане

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане. 7 ноября 2024
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане. 7 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане. 7 ноября 2024
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АСТАНА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.
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Ожидается, что на переговорах министры также затронут как актуальную двустороннюю повестку дня, так и международные вопросы, рассмотрят взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
В своих вступительных словах главы МИД коснулись темы предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, который ожидается 27 ноября.
Также Лавров сообщил, что Астана получила приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера.
По окончании переговоров в расширенном формате министры подписали план сотрудничества на 2025-2026 годы.
В июле Путин принял приглашение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре. Токаев предложил российскому лидеру совместить визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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РоссияКазахстанВладимир ПутинСергей ЛавровМурат НуртлеуОДКБЕвразийский экономический союзСНГВ мире
 
 
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