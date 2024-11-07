https://ria.ru/20241107/issledovanie-1982486060.html

Исследование: две трети опрошенных поздравляют женщин с Днем матери

Исследование: две трети опрошенных поздравляют женщин с Днем матери - РИА Новости, 07.11.2024

Исследование: две трети опрошенных поздравляют женщин с Днем матери

Две трети респондентов поздравляют женщин с Днем матери, из них 57% — всех близких, у которых есть дети, а 43% — только своих мам и бабушек, говорится... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:40

2024-11-07T18:40

2024-11-07T18:40

общество

россия

день матери

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Две трети респондентов поздравляют женщин с Днем матери, из них 57% — всех близких, у которых есть дети, а 43% — только своих мам и бабушек, говорится совместном исследовании Мегамаркета и Rambler&Co. В этом году День матери в России отмечается 24 ноября. По результатам опроса, 33% россиян на День матери обычно ограничиваются устными поздравлениями, 27% дарят цветы, 7% — деньги и подарочные сертификаты, 5% — сладости и кондитерские изделия, по 2% — косметику и одежду, 1% – напитки. Кроме того, 23% участников опроса признались, что вовсе не дарят подарков близким в этот день. Сами мамы утверждают, что больше всего хотят получить на праздник цветы, косметику, парфюмерию, деньги и подарочные сертификаты. Аналитики отметили, что в прошлом году перед праздником спрос на подарочные карты увеличился в 20 раз, особой популярностью пользовались сертификаты в категории "Красота и уход". Интерес к средствам для ухода за телом в этот период вырос в 12,5 раза, парфюмерия и туалетная вода стали популярнее в восемь раз, а наборы декоративной косметики — в 6,5 раза. В этом году на подарки ко Дню матери 51% опрошенных россиян планируют потратить до одной тысячи рублей, 37% выделят из своего бюджета до пяти тысяч рублей, 7% — до 10 тысяч рублей. Только 5% готовы потратить больше 10 тысяч рублей, пояснили эксперты.

https://ria.ru/20241107/prazdnik-1981203454.html

https://ria.ru/20231113/tseli-1909118745.html

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общество, россия, день матери