https://ria.ru/20241107/issledovanie-1982486060.html
Исследование: две трети опрошенных поздравляют женщин с Днем матери
Исследование: две трети опрошенных поздравляют женщин с Днем матери - РИА Новости, 07.11.2024
Исследование: две трети опрошенных поздравляют женщин с Днем матери
Две трети респондентов поздравляют женщин с Днем матери, из них 57% — всех близких, у которых есть дети, а 43% — только своих мам и бабушек, говорится... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:40
2024-11-07T18:40
2024-11-07T18:40
общество
россия
день матери
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930465171_0:163:3070:1890_1920x0_80_0_0_971d3d35c988c28581ca3802585916b5.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Две трети респондентов поздравляют женщин с Днем матери, из них 57% — всех близких, у которых есть дети, а 43% — только своих мам и бабушек, говорится совместном исследовании Мегамаркета и Rambler&Co. В этом году День матери в России отмечается 24 ноября. По результатам опроса, 33% россиян на День матери обычно ограничиваются устными поздравлениями, 27% дарят цветы, 7% — деньги и подарочные сертификаты, 5% — сладости и кондитерские изделия, по 2% — косметику и одежду, 1% – напитки. Кроме того, 23% участников опроса признались, что вовсе не дарят подарков близким в этот день. Сами мамы утверждают, что больше всего хотят получить на праздник цветы, косметику, парфюмерию, деньги и подарочные сертификаты. Аналитики отметили, что в прошлом году перед праздником спрос на подарочные карты увеличился в 20 раз, особой популярностью пользовались сертификаты в категории "Красота и уход". Интерес к средствам для ухода за телом в этот период вырос в 12,5 раза, парфюмерия и туалетная вода стали популярнее в восемь раз, а наборы декоративной косметики — в 6,5 раза. В этом году на подарки ко Дню матери 51% опрошенных россиян планируют потратить до одной тысячи рублей, 37% выделят из своего бюджета до пяти тысяч рублей, 7% — до 10 тысяч рублей. Только 5% готовы потратить больше 10 тысяч рублей, пояснили эксперты.
https://ria.ru/20241107/prazdnik-1981203454.html
https://ria.ru/20231113/tseli-1909118745.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930465171_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c2a7ef3c8354672b8f92fabc8d723119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, день матери
Общество, Россия, День матери
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Две трети респондентов поздравляют женщин с Днем матери, из них 57% — всех близких, у которых есть дети, а 43% — только своих мам и бабушек, говорится совместном исследовании Мегамаркета и Rambler&Co.
В этом году День матери в России
отмечается 24 ноября.
По результатам опроса, 33% россиян на День матери обычно ограничиваются устными поздравлениями, 27% дарят цветы, 7% — деньги и подарочные сертификаты, 5% — сладости и кондитерские изделия, по 2% — косметику и одежду, 1% – напитки. Кроме того, 23% участников опроса признались, что вовсе не дарят подарков близким в этот день. Сами мамы утверждают, что больше всего хотят получить на праздник цветы, косметику, парфюмерию, деньги и подарочные сертификаты.
Аналитики отметили, что в прошлом году перед праздником спрос на подарочные карты увеличился в 20 раз, особой популярностью пользовались сертификаты в категории "Красота и уход". Интерес к средствам для ухода за телом в этот период вырос в 12,5 раза, парфюмерия и туалетная вода стали популярнее в восемь раз, а наборы декоративной косметики — в 6,5 раза.
В этом году на подарки ко Дню матери 51% опрошенных россиян планируют потратить до одной тысячи рублей, 37% выделят из своего бюджета до пяти тысяч рублей, 7% — до 10 тысяч рублей. Только 5% готовы потратить больше 10 тысяч рублей, пояснили эксперты.