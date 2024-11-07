https://ria.ru/20241107/ispaniya-1982444768.html

Число погибших в Испании из-за ливней выросло до 219

Число погибших в Испании из-за ливней выросло до 219 - РИА Новости, 07.11.2024

Число погибших в Испании из-за ливней выросло до 219

Число погибших в Испании возросло до 219 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщило в четверг правительство королевства. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:46

2024-11-07T15:46

2024-11-07T15:46

наводнения в испании

испания

андалусия

валенсия (область)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981278940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_886441faa218509ccd5cc71f24d6e81a.jpg

МАДРИД, 1 ноя - РИА Новости. Число погибших в Испании возросло до 219 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщило в четверг правительство королевства. "Подтвержденные случаи гибели: 219 человек (211 в Валенсийском сообществе; семь в Кастилье-Ла-Манче; один в Андалусии)", - говорится в сообщении. Согласно властям, с момента начала катастрофы власти страны спасли 36 605 человек, 33 - за последние 24 часа. Кроме того, отмечается, что на пострадавших территориях развернуто более 8 тысяч военнослужащих, в том числе 16 психологов и психиатров, более 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а также 12 вертолетов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.

https://ria.ru/20241104/valensiya-1981793993.html

испания

андалусия

валенсия (область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наводнения в испании, испания, андалусия, валенсия (область), в мире