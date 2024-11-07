Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982423831.html
Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии
Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии - РИА Новости, 07.11.2024
Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии
Глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен, комментируя внутриполитическую ситуацию в Германии, заявила, что этот кризис - дело ФРГ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:12
2024-11-07T14:12
в мире
германия
берлин (город)
киев
олаф шольц
урсула фон дер ляйен
франк-вальтер штайнмайер
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен, комментируя внутриполитическую ситуацию в Германии, заявила, что этот кризис - дело ФРГ. "Ситуация в Германии сейчас лежит в руках Германии. У нас в демократических обществах есть выборы, есть формирование правительств. Для ЕС важно, что мы многие годы поддерживаем друг друга в проблемах, с которыми сталкиваемся, и не боимся брать на себя ответственность", - заявила она на вопрос журналистов о роли евроинститутов в преодолении кризиса в ФРГ, на формирование которого, в том числе, повлияла поддержка Берлином Киева. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982388531.html
германия
берлин (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4880b3d26773b97076f823e5319c4c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), киев, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, франк-вальтер штайнмайер, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Германия, Берлин (город), Киев, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен, Франк-Вальтер Штайнмайер, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии

Глава ЕК немка фон дер Ляйен назвала политический кризис в ФРГ делом Германии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен, комментируя внутриполитическую ситуацию в Германии, заявила, что этот кризис - дело ФРГ.
"Ситуация в Германии сейчас лежит в руках Германии. У нас в демократических обществах есть выборы, есть формирование правительств. Для ЕС важно, что мы многие годы поддерживаем друг друга в проблемах, с которыми сталкиваемся, и не боимся брать на себя ответственность", - заявила она на вопрос журналистов о роли евроинститутов в преодолении кризиса в ФРГ, на формирование которого, в том числе, повлияла поддержка Берлином Киева.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Эксперт предположил, к чему приведет раскол власти в Германии
Вчера, 11:46
 
В миреГерманияБерлин (город)КиевОлаф ШольцУрсула фон дер ЛяйенФранк-Вальтер ШтайнмайерЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала