Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии
Глава ЕК немка фон дер Ляйен назвала политический кризис в ФРГ делом Германии
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен, комментируя внутриполитическую ситуацию в Германии, заявила, что этот кризис - дело ФРГ.
"Ситуация в Германии сейчас лежит в руках Германии. У нас в демократических обществах есть выборы, есть формирование правительств. Для ЕС важно, что мы многие годы поддерживаем друг друга в проблемах, с которыми сталкиваемся, и не боимся брать на себя ответственность", - заявила она на вопрос журналистов о роли евроинститутов в преодолении кризиса в ФРГ, на формирование которого, в том числе, повлияла поддержка Берлином Киева.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.