https://ria.ru/20241107/germaniya-1982423831.html

Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии

Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии - РИА Новости, 07.11.2024

Фон дер Ляйен назвала кризис в ФРГ делом Германии

Глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен, комментируя внутриполитическую ситуацию в Германии, заявила, что этот кризис - дело ФРГ. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:12

2024-11-07T14:12

2024-11-07T14:12

в мире

германия

берлин (город)

киев

олаф шольц

урсула фон дер ляйен

франк-вальтер штайнмайер

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен, комментируя внутриполитическую ситуацию в Германии, заявила, что этот кризис - дело ФРГ. "Ситуация в Германии сейчас лежит в руках Германии. У нас в демократических обществах есть выборы, есть формирование правительств. Для ЕС важно, что мы многие годы поддерживаем друг друга в проблемах, с которыми сталкиваемся, и не боимся брать на себя ответственность", - заявила она на вопрос журналистов о роли евроинститутов в преодолении кризиса в ФРГ, на формирование которого, в том числе, повлияла поддержка Берлином Киева. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982388531.html

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, берлин (город), киев, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, франк-вальтер штайнмайер, еврокомиссия, евросоюз