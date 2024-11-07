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Ученые обследуют часть Охотского моря с наибольшим влиянием вод с Фукусимы - РИА Новости, 07.11.2024
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04:52 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/fukusima-1982337666.html
Ученые обследуют часть Охотского моря с наибольшим влиянием вод с Фукусимы
Ученые обследуют часть Охотского моря с наибольшим влиянием вод с Фукусимы - РИА Новости, 07.11.2024
Ученые обследуют часть Охотского моря с наибольшим влиянием вод с Фукусимы
Ученые на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" отправились из Владивостока в третью за год экспедицию, в ходе которой проведут радиационный... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T04:52
2024-11-07T04:52
охотское море
владивосток
курильские острова
российская академия наук
фукусима-1
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Ученые на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" отправились из Владивостока в третью за год экспедицию, в ходе которой проведут радиационный мониторинг последствий сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1" в наиболее подверженных влиянию этих стоков южной части Охотского моря и районе Курильских островов, сообщает в четверг Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН. "Пятого ноября 2024 года из порта Владивосток вышла научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на НИС "Академик Опарин" … Несмотря на то, что результаты предыдущих исследований показали отсутствие угрозы радиационной безопасности морских акваторий России в связи со сливом загрязненных вод с АЭС "Фукусима-1", экспедиция проведет дополнительное обследование южной части Охотского моря и района Курильских островов, наиболее подверженных воздействию "фукусимских" вод", - говорится в сообщении. Помимо оценки радиологического состояния вод, экспедицией будут выполнены комплексные съемки на северо-восточном шельфе Сахалина в районах разработки и добычи углеводородных ресурсов, проведено исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном. В экспедиции участвуют сотрудники и аспиранты ТОИ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН, а также студенты ДВФУ. Это уже третий в этом году рейс, направленный на исследование возможного радиационного загрязнения Тихого океана. Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
https://ria.ru/20241104/fukusima-1981766400.html
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владивосток
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охотское море, владивосток, курильские острова, российская академия наук, фукусима-1
Охотское море, Владивосток, Курильские острова, Российская академия наук, Фукусима-1
Ученые обследуют часть Охотского моря с наибольшим влиянием вод с Фукусимы

Российские ученые обследуют часть Охотского моря с влиянием вод с Фукусимы

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Ученые на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" отправились из Владивостока в третью за год экспедицию, в ходе которой проведут радиационный мониторинг последствий сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1" в наиболее подверженных влиянию этих стоков южной части Охотского моря и районе Курильских островов, сообщает в четверг Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.
"Пятого ноября 2024 года из порта Владивосток вышла научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на НИС "Академик Опарин" … Несмотря на то, что результаты предыдущих исследований показали отсутствие угрозы радиационной безопасности морских акваторий России в связи со сливом загрязненных вод с АЭС "Фукусима-1", экспедиция проведет дополнительное обследование южной части Охотского моря и района Курильских островов, наиболее подверженных воздействию "фукусимских" вод", - говорится в сообщении.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Оператор АЭС "Фукусима-1" сбросил новую партию воды в океан
4 ноября, 09:26
Помимо оценки радиологического состояния вод, экспедицией будут выполнены комплексные съемки на северо-восточном шельфе Сахалина в районах разработки и добычи углеводородных ресурсов, проведено исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном. В экспедиции участвуют сотрудники и аспиранты ТОИ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН, а также студенты ДВФУ. Это уже третий в этом году рейс, направленный на исследование возможного радиационного загрязнения Тихого океана.
Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Оператор "Фукусимы-1" начнет эксперимент по извлечению ядерного топлива
22 августа, 00:54
 
Охотское мореВладивостокКурильские островаРоссийская академия наукФукусима-1
 
 
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