https://ria.ru/20241107/evrosoyuz-1982402559.html

СМИ сообщили о похоронной атмосфере на встрече послов стран ЕС из-за Трампа

СМИ сообщили о похоронной атмосфере на встрече послов стран ЕС из-за Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

СМИ сообщили о похоронной атмосфере на встрече послов стран ЕС из-за Трампа

Атмосфера на встрече 27 послов стран ЕС, прошедшей в среду в преддверии саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) и неформального саммита Евросоюза,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:53

2024-11-07T12:53

2024-11-07T12:54

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Атмосфера на встрече 27 послов стран ЕС, прошедшей в среду в преддверии саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) и неформального саммита Евросоюза, "напоминала похоронную" из-за победы на выборах в США Дональда Трампа, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники с мероприятия. Саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров более 40 стран состоится в Будапеште 7 ноября, неформальный саммит ЕС пройдет 7 и 8 ноября. "Источник рассказал, что атмосфера (на встрече - ред.) была "как на похоронах", - пишет издание. При этом его собеседник отметил, что присутствовавшие были скорее подавлены, нежели шокированы. Неназванный европейский дипломат, чьи слова приводит South China Morning Post, заявил, что не ощущает атмосферу "похмелья". По его словам, ЕС и страны-члены блока были очень хорошо подготовлены к возвращению Трампа в Белый дом. "Сюрпризов никаких нет", - отметил он. Как отмечают собеседники газеты, участники встречи выражали опасения, что команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен может связаться с окружением Трампа и "слишком много ему наобещать", потому что Трамп, в отличие от Джо Байдена, может непредсказуемо отреагировать на невыполнение обещаний. Участники встречи предупредили Еврокомиссию, чтобы она не давала команде Трампа никаких обещаний, не обсудив их предварительно с ними. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/konflikt-1982317837.html

https://ria.ru/20241106/borrel-1982295081.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982252230.html

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в мире, сша, будапешт, дональд трамп, евросоюз, выборы президента сша — 2024