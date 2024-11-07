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Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в Евросоюзе - РИА Новости, 07.11.2024
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17:49 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/erdogan-1982472964.html
Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в Евросоюзе
Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в Евросоюзе - РИА Новости, 07.11.2024
Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в Евросоюзе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии разумного объяснения многолетнему блокированию процесса членства страны в ЕС. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:49
2024-11-07T17:49
в мире
турция
европа
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
евросоюз
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии разумного объяснения многолетнему блокированию процесса членства страны в ЕС. "Не существует разумного объяснения многолетнему блокированию процесса членства в ЕС Турции, которая вносит значительный вклад в благосостояние и безопасность континента", - приводит слова турецкого лидера госагентство Anadolu. По его словам, полное включение Турции в оборонные усилия ЕС необходимо для мира и безопасности в Европе. Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По словам Фидана, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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в мире, турция, европа, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, евросоюз
В мире, Турция, Европа, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Евросоюз
Эрдоган высказался о блокировании членства Турции в Евросоюзе

Эрдоган: разумного объяснения многолетнему блокированию членства Турции в ЕС нет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии разумного объяснения многолетнему блокированию процесса членства страны в ЕС.
"Не существует разумного объяснения многолетнему блокированию процесса членства в ЕС Турции, которая вносит значительный вклад в благосостояние и безопасность континента", - приводит слова турецкого лидера госагентство Anadolu.
По его словам, полное включение Турции в оборонные усилия ЕС необходимо для мира и безопасности в Европе.
Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По словам Фидана, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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