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Глава ЕК прокомментировала будущую работу с администрацией Трампа
Глава ЕК прокомментировала будущую работу с администрацией Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
Глава ЕК прокомментировала будущую работу с администрацией Трампа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне опасений ухудшения отношений ЕС и США после победы на выборах Дональда Трампа заявила, что уже имеет опыт работы РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:31
2024-11-07T13:31
2024-11-07T13:31
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне опасений ухудшения отношений ЕС и США после победы на выборах Дональда Трампа заявила, что уже имеет опыт работы с его администрацией, который и может стать некой основой будущего взаимодействия. "Мы будем позитивно взаимодействовать с новой администрацией Трампа. У меня есть некоторый опыт работы с президентом Трампом в ходе его предыдущего мандата, это может стать основой сотрудничества. Я полагаю, что нам необходимо проанализировать, в чем заключаются наши общие интересы, и работать", - сказала фон дер Ляйен по прибытии в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества. Ранее в Европе высказывали опасения по поводу ужесточения торговой политики США при Трампе, а также его нежелания продолжать политику действующего президента Джо Байдена по Украине.
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Глава ЕК прокомментировала будущую работу с администрацией Трампа
Глава ЕК фон дер Ляйен: опыт работы с Трампом может стать основой сотрудничества