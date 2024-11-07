https://ria.ru/20241107/ek-1982410717.html

Глава ЕК прокомментировала будущую работу с администрацией Трампа

Глава ЕК прокомментировала будущую работу с администрацией Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

Глава ЕК прокомментировала будущую работу с администрацией Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне опасений ухудшения отношений ЕС и США после победы на выборах Дональда Трампа заявила, что уже имеет опыт работы РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:31

2024-11-07T13:31

2024-11-07T13:31

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будапешт

европа

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урсула фон дер ляйен

джо байден

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне опасений ухудшения отношений ЕС и США после победы на выборах Дональда Трампа заявила, что уже имеет опыт работы с его администрацией, который и может стать некой основой будущего взаимодействия. "Мы будем позитивно взаимодействовать с новой администрацией Трампа. У меня есть некоторый опыт работы с президентом Трампом в ходе его предыдущего мандата, это может стать основой сотрудничества. Я полагаю, что нам необходимо проанализировать, в чем заключаются наши общие интересы, и работать", - сказала фон дер Ляйен по прибытии в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества. Ранее в Европе высказывали опасения по поводу ужесточения торговой политики США при Трампе, а также его нежелания продолжать политику действующего президента Джо Байдена по Украине.

https://ria.ru/20240917/evropa-1973017393.html

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в мире, сша, будапешт, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, евросоюз, выборы президента сша — 2024