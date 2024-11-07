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Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе
Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024
Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе
Новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. С чем это связано и как долго продлится,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:17
2024-11-07T02:17
2024-11-07T02:17
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лазарь бадалов
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. С чем это связано и как долго продлится, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Дело в том, что в ходе предвыборной программы Трамп делал акцент на экономику, а не на политику, как предыдущая администрация. У инвесторов появилась надежда, что санкционные и торговые войны прекратятся, воцарится мир и экономика начнет расти.То же касается доллара – он растет вместе с ценными бумагами, криптовалютами и всем тем, что должно повышаться в период стабилизации и надежд на развитие. В последний год росло лишь золотом, что свидетельствует о пессимизме инвесторов."И вот эти настроения поменялись", — указал финансист.В ближайшее время станет ясно, насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы частично, это продолжит благоприятно влиять на курс доллара.
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экономика, сша, дональд трамп, лазарь бадалов, рудн, выборы президента сша — 2024, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Дональд Трамп, Лазарь Бадалов, РУДН, Выборы президента США — 2024, Доллар
Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе
Финансист Бадалов: политика Трампа может благоприятно сказаться на курсе доллара