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Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:17 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/dollar-1982331501.html
Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе
Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024
Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе
Новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. С чем это связано и как долго продлится,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:17
2024-11-07T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
дональд трамп
лазарь бадалов
рудн
выборы президента сша — 2024
доллар
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. С чем это связано и как долго продлится, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Дело в том, что в ходе предвыборной программы Трамп делал акцент на экономику, а не на политику, как предыдущая администрация. У инвесторов появилась надежда, что санкционные и торговые войны прекратятся, воцарится мир и экономика начнет расти.То же касается доллара – он растет вместе с ценными бумагами, криптовалютами и всем тем, что должно повышаться в период стабилизации и надежд на развитие. В последний год росло лишь золотом, что свидетельствует о пессимизме инвесторов."И вот эти настроения поменялись", — указал финансист.В ближайшее время станет ясно, насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы частично, это продолжит благоприятно влиять на курс доллара.
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экономика, сша, дональд трамп, лазарь бадалов, рудн, выборы президента сша — 2024, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Дональд Трамп, Лазарь Бадалов, РУДН, Выборы президента США — 2024, Доллар
Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе

Финансист Бадалов: политика Трампа может благоприятно сказаться на курсе доллара

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. С чем это связано и как долго продлится, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Дело в том, что в ходе предвыборной программы Трамп делал акцент на экономику, а не на политику, как предыдущая администрация. У инвесторов появилась надежда, что санкционные и торговые войны прекратятся, воцарится мир и экономика начнет расти.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик
Вчера, 13:41
То же касается доллара – он растет вместе с ценными бумагами, криптовалютами и всем тем, что должно повышаться в период стабилизации и надежд на развитие. В последний год росло лишь золотом, что свидетельствует о пессимизме инвесторов.
"И вот эти настроения поменялись", — указал финансист.
В ближайшее время станет ясно, насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы частично, это продолжит благоприятно влиять на курс доллара.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Политика Трампа обновит рекорд по госдолгу США, считает эксперт
Вчера, 13:33
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАДональд ТрампЛазарь БадаловРУДНВыборы президента США — 2024Доллар
 
 
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