https://ria.ru/20241107/dollar-1982331501.html

Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе

Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе - РИА Новости, 07.11.2024

Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе

Новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. С чем это связано и как долго продлится,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T02:17

2024-11-07T02:17

2024-11-07T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

дональд трамп

лазарь бадалов

рудн

выборы президента сша — 2024

доллар

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. С чем это связано и как долго продлится, агентству "Прайм" рассказал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Дело в том, что в ходе предвыборной программы Трамп делал акцент на экономику, а не на политику, как предыдущая администрация. У инвесторов появилась надежда, что санкционные и торговые войны прекратятся, воцарится мир и экономика начнет расти.То же касается доллара – он растет вместе с ценными бумагами, криптовалютами и всем тем, что должно повышаться в период стабилизации и надежд на развитие. В последний год росло лишь золотом, что свидетельствует о пессимизме инвесторов."И вот эти настроения поменялись", — указал финансист.В ближайшее время станет ясно, насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы частично, это продолжит благоприятно влиять на курс доллара.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982191842.html

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экономика, сша, дональд трамп, лазарь бадалов, рудн, выборы президента сша — 2024, доллар