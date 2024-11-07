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Трамп разочаровался в попытках денуклеаризации КНДР, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 07.11.2024
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18:56 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/denuklearizatsiya-1982490712.html
Трамп разочаровался в попытках денуклеаризации КНДР, заявили в Южной Корее
Трамп разочаровался в попытках денуклеаризации КНДР, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 07.11.2024
Трамп разочаровался в попытках денуклеаризации КНДР, заявили в Южной Корее
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе пресс-конференции в четверг заявил, что избранный президентом США Дональд Трамп, по-видимому, разочаровался в своих... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:56
2024-11-07T18:56
в мире
сша
южная корея
пхеньян
дональд трамп
юн сок ель
сигэру исиба
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СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе пресс-конференции в четверг заявил, что избранный президентом США Дональд Трамп, по-видимому, разочаровался в своих попытках добиться ядерного разоружения КНДР с помощью переговоров. "Избранный президент Трамп в ходе своего (предыдущего) президентского срока приложил (немало) усилий для денуклеаризации, но остался, в некотором смысле, крайне разочарован", - привело слова президента агентство Рёнхап. Говоря о перспективах взаимодействия с Трампом по КНДР, Юн Сок Ёль предположил, что избранному президенту США "в ближайшее время доложат о том, насколько изменились ядерные технологии и возможности" Пхеньяна. Южнокорейский лидер предположил, что после этого у него "будет возможность встретиться" с Трампом либо в двустороннем формате, либо вместе с японским премьером Сигэру Исибой, и они проведут "значимые приватные обсуждения" этого вопроса. Заявления южнокорейского президента прозвучали после того, как он ранее сегодня провел телефонный разговор с Трампом. Юн Сок Ёль, как сообщалось, поздравил избранного президента США с победой и обсудил с ним ряд тем, включая КНДР. Лидеры обменялись оценками действий Пхеньяна, выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине. Южнокорейский президент также поделился разведданными о наращивании ядерных возможностей КНДР и осуществляемых ею пусках межконтинентальных баллистических ракет, засылке воздушных шаров с мусором и листовками в Южную Корею и помехах в сигналах GPS Южной Кореи в Желтом море. Стороны договорились "вскоре" определить дату и место личной встречи. Как отметил в ходе пресс-конференции Юн Сок Ёль, во время разговора они с Трампом обсудили необходимость "мощного единения и партнерства на основе южнокорейско-американского альянса", а также затронули тему трехстороннего взаимодействия с Японией, в связи с чем президент Республики Корея предположил, что оно и при Трампе "будет хорошо продвигаться". Южнокорейский лидер заявил, что заверил избранного президента США в готовности активно помогать своему союзнику в восстановлении его судостроительной отрасли, играющей важную роль как в экономике, так и в обеспечении безопасности. Кроме того, он сообщил, что, по мнению ряда американских конгрессменов, с которыми он встречался, у него "должна сложиться личная химия" с Трампом, а политика, которую тот будет проводить, "не нанесет большого ущерба южнокорейским компаниям". По словам Юн Сок Ёля, даже если новый президент США введет универсальные пошлины в 10-20%, это "не окажет большого влияния" на Южную Корею, поскольку другие страны окажутся в таких же условиях. Однако введение в отношение Китая "суперпошлин" вплоть до 60% вынудит КНР "демпинговать на международном рынке", и это может представлять для южнокорейских корпораций гораздо большую проблему. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982426277.html
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южная корея
пхеньян
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в мире, сша, южная корея, пхеньян, дональд трамп, юн сок ель, сигэру исиба, nbc, gps
В мире, США, Южная Корея, Пхеньян, Дональд Трамп, Юн Сок Ель, Сигэру Исиба, NBC, GPS
Трамп разочаровался в попытках денуклеаризации КНДР, заявили в Южной Корее

Президент Южной Кореи: Трамп разочаровался в попытках денуклеаризации КНДР

© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын во время принятия ядерного оружия на вооружение
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время принятия ядерного оружия на вооружение - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время принятия ядерного оружия на вооружение. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе пресс-конференции в четверг заявил, что избранный президентом США Дональд Трамп, по-видимому, разочаровался в своих попытках добиться ядерного разоружения КНДР с помощью переговоров.
"Избранный президент Трамп в ходе своего (предыдущего) президентского срока приложил (немало) усилий для денуклеаризации, но остался, в некотором смысле, крайне разочарован", - привело слова президента агентство Рёнхап.
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В Киеве усомнились в достоверности данных WSJ о планах команды Трампа
Вчера, 14:26
Говоря о перспективах взаимодействия с Трампом по КНДР, Юн Сок Ёль предположил, что избранному президенту США "в ближайшее время доложат о том, насколько изменились ядерные технологии и возможности" Пхеньяна. Южнокорейский лидер предположил, что после этого у него "будет возможность встретиться" с Трампом либо в двустороннем формате, либо вместе с японским премьером Сигэру Исибой, и они проведут "значимые приватные обсуждения" этого вопроса.
Заявления южнокорейского президента прозвучали после того, как он ранее сегодня провел телефонный разговор с Трампом. Юн Сок Ёль, как сообщалось, поздравил избранного президента США с победой и обсудил с ним ряд тем, включая КНДР. Лидеры обменялись оценками действий Пхеньяна, выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине. Южнокорейский президент также поделился разведданными о наращивании ядерных возможностей КНДР и осуществляемых ею пусках межконтинентальных баллистических ракет, засылке воздушных шаров с мусором и листовками в Южную Корею и помехах в сигналах GPS Южной Кореи в Желтом море. Стороны договорились "вскоре" определить дату и место личной встречи.
Как отметил в ходе пресс-конференции Юн Сок Ёль, во время разговора они с Трампом обсудили необходимость "мощного единения и партнерства на основе южнокорейско-американского альянса", а также затронули тему трехстороннего взаимодействия с Японией, в связи с чем президент Республики Корея предположил, что оно и при Трампе "будет хорошо продвигаться".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
КНДР может восстановить диалог с США при Трампе, считает экс-дипломат
6 ноября, 09:56
Южнокорейский лидер заявил, что заверил избранного президента США в готовности активно помогать своему союзнику в восстановлении его судостроительной отрасли, играющей важную роль как в экономике, так и в обеспечении безопасности. Кроме того, он сообщил, что, по мнению ряда американских конгрессменов, с которыми он встречался, у него "должна сложиться личная химия" с Трампом, а политика, которую тот будет проводить, "не нанесет большого ущерба южнокорейским компаниям".
По словам Юн Сок Ёля, даже если новый президент США введет универсальные пошлины в 10-20%, это "не окажет большого влияния" на Южную Корею, поскольку другие страны окажутся в таких же условиях. Однако введение в отношение Китая "суперпошлин" вплоть до 60% вынудит КНР "демпинговать на международном рынке", и это может представлять для южнокорейских корпораций гораздо большую проблему.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
5 ноября, 01:59
 
В миреСШАЮжная КореяПхеньянДональд ТрампЮн Сок ЕльСигэру ИсибаNBCGPS
 
 
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