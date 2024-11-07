https://ria.ru/20241107/braverman-1982315504.html

Браверман: ВЭБ.РФ и Минпромторг поддерживают выпуск средств реабилитации

Браверман: ВЭБ.РФ и Минпромторг поддерживают выпуск средств реабилитации - РИА Новости, 07.11.2024

Браверман: ВЭБ.РФ и Минпромторг поддерживают выпуск средств реабилитации

Интеграция людей с ограниченными возможностями в социальную жизнь является одним из приоритетов государственной политики, поэтому ВЭБ.РФ совместно с... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:00

2024-11-07T10:00

2024-11-07T10:00

россия

курган

александр браверман

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Интеграция людей с ограниченными возможностями в социальную жизнь является одним из приоритетов государственной политики, поэтому ВЭБ.РФ совместно с Минпромторгом системно поддерживают производителей средств реабилитации, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.Об этом он заявил в ходе выступления на совещании комитета по экономической политике Совета Федерации, которое было посвящено развитию производства продукции реабилитационной направленности (бионических протезов). В совещании принимали участие сенаторы Российской Федерации, представители Минпромторга, Минобороны, Минтруда, Росздравнадзора, Фонда социального страхования, научных центров, вузов и организаций отрасли.Браверман отметил, что линейка льготных мер поддержки ВЭБ.РФ предназначена для реализации проектов бизнеса по созданию новых и масштабированию существующих производств и создает условия для привлечения частных инвестиций в реализацию таких проектов.К этим инструментам, по словам первого зампреда ВЭБ.РФ, относятся, к примеру, льготные кредиты по ставке от 5% для диверсификации предприятий ОПК на проекты по созданию производства высокотехнологичной гражданской продукции с бюджетом от одного миллиарда рублей, льготные кредиты в рамках кластерной инвестиционной платформы Минпромторга России на производство критически важной импортозамещающей продукции по ставке 9,3% на период инвестиционной фазы плюс два года, а также гарантии и поручительства ВЭБ.РФ по займам Фонда развития промышленности (ФРП, входит в Группу ВЭБ.РФ) и под кредиты коммерческих банков.Так, в рамках группы ВЭБ.РФ была оказана грантовая поддержка и осуществлены прямые инвестиции в проект компании "Моторика" — резидента фонда "Сколково". Компания производит роботизированные протезы верхних конечностей и входит в число лидеров рынка. В настоящее время "Моторика" разрабатывает новые продукты в сегментах протезов нижних конечностей и нейростимуляторов, пояснили в ВЭБе.Сейчас госкорпорация рассматривает инвестиционный проект АО "ЦИТО" по модернизации производства в Кургане, направленный на увеличение выпуска медицинских изделий для травматологии, аппаратов внешней фиксации, систем интрамедуллярного остеосинтеза, спинальных систем. Инвестиционный бюджет проекта составляет порядка 2,6 миллиарда рублей. В качестве инструмента поддержки рассматривается привлечение льготного кредита в рамках кластерной инвестиционной платформы Минпромторга с применением льготной ставки на инвестиционной фазе (плюс два года).Еще один проект создания производства средств реабилитации при координации Минпромторга ВЭБ.РФ прорабатывает с АО "НПО "Металлист" (входит в ГК "Ростех"). Речь идет о создании новых производственных мощностей для крупносерийного производства протезно-ортопедических изделий для верхних и нижних конечностей, в том числе с микропроцессным регулированием, включая основные модули и комплектующие к ним, силиконовые оболочки и лайнеры. Инвестиционный бюджет — семь миллиардов рублей.Браверман отметил, что ВЭБ.РФ может выступать точкой входа и единым окном для реализации различных мер поддержки Группы ВЭБ.РФ — в зависимости от масштаба проекта и потребности в специализированных мерах поддержки.Генеральный директор ФГБУ "Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта" Геннадий Пономаренко поблагодарил ВЭБ за реализацию проектов социального воздействия и просил продолжить эту работу в части подготовки технических специалистов по работе с протезными изделиями.Сенаторы Российской Федерации — участники совещания выразили готовность способствовать информированию регионов и компаний-производителей, которые потенциально могут претендовать на меры государственной поддержки и воспользоваться инструментами Группы ВЭБ.РФ, рассказали в госкорпорации.

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россия, курган, александр браверман, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)