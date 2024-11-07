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В Воронежской области сбили более десяти беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:51 07.11.2024 (обновлено: 03:54 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/bpla-1982336815.html
В Воронежской области сбили более десяти беспилотников
В Воронежской области сбили более десяти беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024
В Воронежской области сбили более десяти беспилотников
Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:51
2024-11-07T03:54
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее Гусев сообщал об одном сбитом украинском беспилотнике над Воронежской областью."Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения беспилотника, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА, объявленная в 23.05 мск, сохраняется в регионе.
https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982325648.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области сбили более десяти беспилотников

Гусев: в Воронежской области сбили более десяти беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее Гусев сообщал об одном сбитом украинском беспилотнике над Воронежской областью.
"Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения беспилотника, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА, объявленная в 23.05 мск, сохраняется в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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