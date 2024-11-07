https://ria.ru/20241107/bpla-1982336815.html

В Воронежской области сбили более десяти беспилотников

В Воронежской области сбили более десяти беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024

В Воронежской области сбили более десяти беспилотников

Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T03:51

2024-11-07T03:51

2024-11-07T03:54

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее Гусев сообщал об одном сбитом украинском беспилотнике над Воронежской областью."Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения беспилотника, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА, объявленная в 23.05 мск, сохраняется в регионе.

https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982325648.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия