https://ria.ru/20241107/bpla-1982336815.html
В Воронежской области сбили более десяти беспилотников
В Воронежской области сбили более десяти беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024
В Воронежской области сбили более десяти беспилотников
Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:51
2024-11-07T03:51
2024-11-07T03:54
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воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее Гусев сообщал об одном сбитом украинском беспилотнике над Воронежской областью."Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения беспилотника, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА, объявленная в 23.05 мск, сохраняется в регионе.
https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982325648.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области сбили более десяти беспилотников
Гусев: в Воронежской области сбили более десяти беспилотников
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еще более десяти БПЛА сбито в трех районах Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее Гусев сообщал об одном сбитом украинском беспилотнике над Воронежской областью.
"Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Напоминаю воронежцам: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения беспилотника, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА, объявленная в 23.05 мск, сохраняется в регионе.