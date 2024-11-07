https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982326779.html

В Воронежской области сбили украинский БПЛА

В Воронежской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 07.11.2024

В Воронежской области сбили украинский БПЛА

Украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:25

2024-11-07T00:25

2024-11-07T00:25

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы ", - написал он в Telegram-канале. Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА, объявленная в 23.05 мск, сохраняется в регионе.

https://ria.ru/20241107/bespilotnik-1982325648.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия