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В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи
В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи - РИА Новости, 07.11.2024
В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего по обвинению в поджоге оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:47
2024-11-07T16:47
2024-11-07T16:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего по обвинению в поджоге оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего С., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 УК РФ… Суд избрал стражу по 04.01.2025", - говорится в сообщении. Как полагает следствие, с 25 по 27 октября и 3 ноября фигурант поджег оборудование базовых станций сотовой связи на улицах Понтонная и Тверская. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей. Отмечается также, что поджоги он "совершал за деньги": обещали 30 тысяч рублей, но заплатили только 5 тысяч.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи
Подростка арестовали за поджог оборудования станций сотовой связи в Петербурге