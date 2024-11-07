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В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи - РИА Новости, 07.11.2024
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16:47 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/arest-1982457031.html
В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи
В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи - РИА Новости, 07.11.2024
В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего по обвинению в поджоге оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:47
2024-11-07T16:47
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего по обвинению в поджоге оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего С., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 УК РФ… Суд избрал стражу по 04.01.2025", - говорится в сообщении. Как полагает следствие, с 25 по 27 октября и 3 ноября фигурант поджег оборудование базовых станций сотовой связи на улицах Понтонная и Тверская. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей. Отмечается также, что поджоги он "совершал за деньги": обещали 30 тысяч рублей, но заплатили только 5 тысяч.
https://ria.ru/20241105/sud-1982009440.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали подростка за поджог оборудования станций связи

Подростка арестовали за поджог оборудования станций сотовой связи в Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего по обвинению в поджоге оборудования базовых станций сотовой связи, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего С., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 УК РФ… Суд избрал стражу по 04.01.2025", - говорится в сообщении.
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Как полагает следствие, с 25 по 27 октября и 3 ноября фигурант поджег оборудование базовых станций сотовой связи на улицах Понтонная и Тверская. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.
Отмечается также, что поджоги он "совершал за деньги": обещали 30 тысяч рублей, но заплатили только 5 тысяч.
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