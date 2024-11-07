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В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС - РИА Новости, 07.11.2024
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14:15 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/aes-1982424256.html
В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС
В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС - РИА Новости, 07.11.2024
В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и в зоне, недалеко от Чернобыльской РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:15
2024-11-07T14:15
в мире
украина
хмельницкий (город)
рафаэль гросси
магатэ
южно-украинская аэс
запорожская аэс
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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и в зоне, недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на конфликт на Украине, говорится в заявлении МАГАТЭ. "Эксперты МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Укрианской АЭС и в зоне, недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на последствия продолжающегося конфликта, в том числе сигналы воздушной тревоги, которые несколько раз звучали на прошлой неделе", - говорится в тексте заявления. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что МАГАТЭ постоянно взаимодействует со всеми сторонами конфликта на Украине. Он отметил, что МАГАТЭ и эксперты по безопасности агентства находятся на Запорожской АЭС, а также на территории Украины, включая зону недалеко от Чернобыльской станции.
https://ria.ru/20241105/aes-1981948476.html
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в мире, украина, хмельницкий (город), рафаэль гросси, магатэ, южно-украинская аэс, запорожская аэс
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Южно-Украинская АЭС, Запорожская АЭС
В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС

МАГАТЭ: безопасность на украинских АЭС поддерживается, несмотря на конфликт

© Фото : @rnppofficialРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : @rnppofficial
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и в зоне, недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на конфликт на Украине, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Эксперты МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Укрианской АЭС и в зоне, недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на последствия продолжающегося конфликта, в том числе сигналы воздушной тревоги, которые несколько раз звучали на прошлой неделе", - говорится в тексте заявления.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что МАГАТЭ постоянно взаимодействует со всеми сторонами конфликта на Украине. Он отметил, что МАГАТЭ и эксперты по безопасности агентства находятся на Запорожской АЭС, а также на территории Украины, включая зону недалеко от Чернобыльской станции.
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В миреУкраинаХмельницкий (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭЮжно-Украинская АЭСЗапорожская АЭС
 
 
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