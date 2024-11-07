https://ria.ru/20241107/aes-1982424256.html

В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС

В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС - РИА Новости, 07.11.2024

В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и в зоне, недалеко от Чернобыльской РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:15

2024-11-07T14:15

2024-11-07T14:15

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хмельницкий (город)

рафаэль гросси

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южно-украинская аэс

запорожская аэс

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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и в зоне, недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на конфликт на Украине, говорится в заявлении МАГАТЭ. "Эксперты МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Укрианской АЭС и в зоне, недалеко от Чернобыльской станции, сообщили, что ядерная безопасность продолжает поддерживаться, несмотря на последствия продолжающегося конфликта, в том числе сигналы воздушной тревоги, которые несколько раз звучали на прошлой неделе", - говорится в тексте заявления. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что МАГАТЭ постоянно взаимодействует со всеми сторонами конфликта на Украине. Он отметил, что МАГАТЭ и эксперты по безопасности агентства находятся на Запорожской АЭС, а также на территории Украины, включая зону недалеко от Чернобыльской станции.

https://ria.ru/20241105/aes-1981948476.html

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в мире, украина, хмельницкий (город), рафаэль гросси, магатэ, южно-украинская аэс, запорожская аэс