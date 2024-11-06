Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома
Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
© Фото : Ольга Тупоногова-ВолковаГруппа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
© Фото : Ольга Тупоногова-Волкова
Группа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Группа Uma2rman в честь своего 20-летнего юбилея даст концерты с симфоническим оркестром "Русская филармония" 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве, а также представит первую песню из нового трибьют-альбома, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива.
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"Это была моя мечта – сыграть наши песни в масштабном звучании. Мы с музыкантами долго искали оркестр, который звучит мощно и одновременно подвижно – и мы его нашли! Я рад, что в Петербурге и Москве мы выступим вместе с оркестром "Русская филармония". Получается отличная программа. На сцене большой состав, со струнными, духовыми инструментами – 45 человек оркестра и нас семеро", - рассказал лидер группы Владимир Кристовский.
© Фото : Ольга Тупоногова-ВолковаГруппа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
© Фото : Ольга Тупоногова-Волкова
Группа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
Концерт в Санкт-Петербурге пройдет на площадке "Лахта холл", а с москвичами коллектив встретится в Государственном Кремлевском Дворце. Uma2rman представит слушателям 20 песен, собранных за все 20 лет существования коллектива, в симфонических аранжировках.
Кроме того, гости концертов станут первыми, кто услышит первый трек из будущего трибьют-альбома, в котором песни группы прозвучат в исполнении других артистов или дуэтами.