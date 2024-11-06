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Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома - РИА Новости, 06.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:28 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/uma2rman-1982266674.html
Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома
Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома - РИА Новости, 06.11.2024
Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома
Группа Uma2rman в честь своего 20-летнего юбилея даст концерты с симфоническим оркестром "Русская филармония" 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:28
2024-11-06T17:28
культура
санкт-петербург
москва
владимир кристовский (певец)
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Группа Uma2rman в честь своего 20-летнего юбилея даст концерты с симфоническим оркестром "Русская филармония" 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве, а также представит первую песню из нового трибьют-альбома, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. "Это была моя мечта – сыграть наши песни в масштабном звучании. Мы с музыкантами долго искали оркестр, который звучит мощно и одновременно подвижно – и мы его нашли! Я рад, что в Петербурге и Москве мы выступим вместе с оркестром "Русская филармония". Получается отличная программа. На сцене большой состав, со струнными, духовыми инструментами – 45 человек оркестра и нас семеро", - рассказал лидер группы Владимир Кристовский. Концерт в Санкт-Петербурге пройдет на площадке "Лахта холл", а с москвичами коллектив встретится в Государственном Кремлевском Дворце. Uma2rman представит слушателям 20 песен, собранных за все 20 лет существования коллектива, в симфонических аранжировках. Кроме того, гости концертов станут первыми, кто услышит первый трек из будущего трибьют-альбома, в котором песни группы прозвучат в исполнении других артистов или дуэтами.
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санкт-петербург, москва, владимир кристовский (певец), государственный кремлевский дворец
Культура, Санкт-Петербург, Москва, Владимир Кристовский (певец), Государственный Кремлевский дворец
Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома

Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре

© Фото : Ольга Тупоногова-ВолковаГруппа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
Группа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Ольга Тупоногова-Волкова
Группа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Группа Uma2rman в честь своего 20-летнего юбилея даст концерты с симфоническим оркестром "Русская филармония" 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве, а также представит первую песню из нового трибьют-альбома, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива.
«
"Это была моя мечта – сыграть наши песни в масштабном звучании. Мы с музыкантами долго искали оркестр, который звучит мощно и одновременно подвижно – и мы его нашли! Я рад, что в Петербурге и Москве мы выступим вместе с оркестром "Русская филармония". Получается отличная программа. На сцене большой состав, со струнными, духовыми инструментами – 45 человек оркестра и нас семеро", - рассказал лидер группы Владимир Кристовский.
© Фото : Ольга Тупоногова-ВолковаГруппа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
Группа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : Ольга Тупоногова-Волкова
Группа Uma2rman представит песню из трибьют-альбома на юбилейных концертах в ноябре
Концерт в Санкт-Петербурге пройдет на площадке "Лахта холл", а с москвичами коллектив встретится в Государственном Кремлевском Дворце. Uma2rman представит слушателям 20 песен, собранных за все 20 лет существования коллектива, в симфонических аранжировках.
Кроме того, гости концертов станут первыми, кто услышит первый трек из будущего трибьют-альбома, в котором песни группы прозвучат в исполнении других артистов или дуэтами.
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КультураСанкт-ПетербургМоскваВладимир Кристовский (певец)Государственный Кремлевский дворец
 
 
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