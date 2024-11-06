https://ria.ru/20241106/uma2rman-1982266674.html

Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома

Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома - РИА Новости, 06.11.2024

Группа Uma2rman представит первую песню из нового трибьют-альбома

Группа Uma2rman в честь своего 20-летнего юбилея даст концерты с симфоническим оркестром "Русская филармония" 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:28

2024-11-06T17:28

2024-11-06T17:28

культура

санкт-петербург

москва

владимир кристовский (певец)

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Группа Uma2rman в честь своего 20-летнего юбилея даст концерты с симфоническим оркестром "Русская филармония" 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Москве, а также представит первую песню из нового трибьют-альбома, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. "Это была моя мечта – сыграть наши песни в масштабном звучании. Мы с музыкантами долго искали оркестр, который звучит мощно и одновременно подвижно – и мы его нашли! Я рад, что в Петербурге и Москве мы выступим вместе с оркестром "Русская филармония". Получается отличная программа. На сцене большой состав, со струнными, духовыми инструментами – 45 человек оркестра и нас семеро", - рассказал лидер группы Владимир Кристовский. Концерт в Санкт-Петербурге пройдет на площадке "Лахта холл", а с москвичами коллектив встретится в Государственном Кремлевском Дворце. Uma2rman представит слушателям 20 песен, собранных за все 20 лет существования коллектива, в симфонических аранжировках. Кроме того, гости концертов станут первыми, кто услышит первый трек из будущего трибьют-альбома, в котором песни группы прозвучат в исполнении других артистов или дуэтами.

https://ria.ru/20240601/kontsert-1949356254.html

санкт-петербург

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, москва, владимир кристовский (певец), государственный кремлевский дворец