https://ria.ru/20241106/tramp-1982192149.html
Трамп побеждает на выборах, сообщил телеканал NBC
Трамп побеждает на выборах, сообщил телеканал NBC - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп побеждает на выборах, сообщил телеканал NBC
Дональд Трамп избран новым президентом США после серии побед в колеблющихся штатах, следует из прогноза телеканала NBC. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:43
2024-11-06T13:43
2024-11-06T13:46
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп избран новым президентом США после серии побед в колеблющихся штатах, следует из прогноза телеканала NBC."Дональд Трамп избран 47-м президентом Соединенных Штатов, прогнозирует NBC News, после серии решающих побед в колеблющихся штатах", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Х, который ранее воздерживался от окончательных оценок.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп побеждает на выборах, сообщил телеканал NBC
NBC: Трамп одерживает победу на выборах