Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой
Глава Южной Кореи поздравил Трампа с победой, выразив надежду на сотрудничество
© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем аккаунте в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, выразив при этом надежду на плотное сотрудничество.
"(Мои) поздравления Дональду Трампу! Под вашим сильным лидерством будущее альянса Республики Корея и США, и Америка будут сиять еще ярче. Надеюсь на плотную работу с вами", - написал южнокорейский лидер.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.