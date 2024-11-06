https://ria.ru/20241106/tramp-1982183308.html

Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой

Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024

Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем аккаунте в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, выразив при этом надежду на... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:00

2024-11-06T13:00

2024-11-06T13:00

в мире

сша

южная корея

америка

дональд трамп

юн сок ель

выборы президента сша — 2024

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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем аккаунте в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, выразив при этом надежду на плотное сотрудничество. "(Мои) поздравления Дональду Трампу! Под вашим сильным лидерством будущее альянса Республики Корея и США, и Америка будут сиять еще ярче. Надеюсь на плотную работу с вами", - написал южнокорейский лидер. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982174045.html

сша

южная корея

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, южная корея, америка, дональд трамп, юн сок ель, выборы президента сша — 2024