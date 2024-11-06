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Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024
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13:00 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982183308.html
Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой
Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024
Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем аккаунте в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, выразив при этом надежду на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:00
2024-11-06T13:00
в мире
сша
южная корея
америка
дональд трамп
юн сок ель
выборы президента сша — 2024
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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем аккаунте в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, выразив при этом надежду на плотное сотрудничество. "(Мои) поздравления Дональду Трампу! Под вашим сильным лидерством будущее альянса Республики Корея и США, и Америка будут сиять еще ярче. Надеюсь на плотную работу с вами", - написал южнокорейский лидер. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, южная корея, америка, дональд трамп, юн сок ель, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Южная Корея, Америка, Дональд Трамп, Юн Сок Ель, Выборы президента США — 2024
Президент Южной Кореи поздравил Трампа с победой

Глава Южной Кореи поздравил Трампа с победой, выразив надежду на сотрудничество

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем аккаунте в соцсети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, выразив при этом надежду на плотное сотрудничество.
"(Мои) поздравления Дональду Трампу! Под вашим сильным лидерством будущее альянса Республики Корея и США, и Америка будут сиять еще ярче. Надеюсь на плотную работу с вами", - написал южнокорейский лидер.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа
Вчера, 12:32
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
В миреСШАЮжная КореяАмерикаДональд ТрампЮн Сок ЕльВыборы президента США — 2024
 
 
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