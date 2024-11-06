Токаев поздравил Трампа с победой на выборах
Токаев поздравил Трампа и выразил уверенность в развитии сотрудничества
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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АСТАНА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера.
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"Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США. Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Токаева.
Отмечается, что президент Казахстана пожелал Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по вашингтонскому времени (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.