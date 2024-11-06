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Токаев поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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14:57 06.11.2024 (обновлено: 15:15 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tokaev-1982207749.html
Токаев поздравил Трампа с победой на выборах
Токаев поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Токаев поздравил Трампа с победой на выборах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:57
2024-11-06T15:15
сша
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
казахстан
в мире
флорида
касым-жомарт токаев
камала харрис
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АСТАНА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера."Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США. Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Токаева.Отмечается, что президент Казахстана пожелал Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по вашингтонскому времени (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, казахстан, в мире, флорида, касым-жомарт токаев, камала харрис
США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Казахстан, В мире, Флорида, Касым-Жомарт Токаев, Камала Харрис
Токаев поздравил Трампа с победой на выборах

Токаев поздравил Трампа и выразил уверенность в развитии сотрудничества

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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АСТАНА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает в среду пресс-служба казахстанского лидера.
«
"Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США. Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Токаева.
Отмечается, что президент Казахстана пожелал Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по вашингтонскому времени (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
 
СШАВыборы президента США — 2024Дональд ТрампКазахстанВ миреФлоридаКасым-Жомарт ТокаевКамала Харрис
 
 
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