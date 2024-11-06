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В Самаре участнику СВО присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/svo-1982302384.html
В Самаре участнику СВО присвоили звание Героя России посмертно
В Самаре участнику СВО присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 06.11.2024
В Самаре участнику СВО присвоили звание Героя России посмертно
Участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоено звание Героя России, полпред президента в ПФО Игорь Комаров наградил его медалью "Золотая Звезда" в среду в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:49
2024-11-06T19:49
специальная военная операция на украине
россия
самара
ульяновск
игорь комаров
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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоено звание Героя России, полпред президента в ПФО Игорь Комаров наградил его медалью "Золотая Звезда" в среду в Самаре, сообщила пресс-служба полпредства. "Такие офицеры как Ваш муж, сын и отец - пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации", - обратился к семье участника СВО Комаров. Полпред посмертно наградил Героя России медалью "Золотая Звезда", которую передали супруге погибшего Ольге Колпаковой. На вручении награды также присутствовали бывшие сослуживцы бойца. С февраля 2023 года уроженец Ульяновска Андрей Колпаков командовал разведывательным батальоном 85-й отдельной мотострелковой бригады, который оказывал поддержку подразделениям бригады, участвующим в активной обороне населенных пунктов Шипиловка, Белогоровка, Новодружевск, Кременная и Золотаревка. Восьмого сентября 2023 года во время воздушной разведки с помощью беспилотника Колпаков обнаружил замаскированный взводный опорный пункт противника. Благодаря его действиям был предотвращен прорыв оборонительного рубежа, нашим бойцам удалось разгромить опорный пункт. "При отходе на ранее занимаемые позиции разведывательная группа была обнаружена, и противник применил ракетный удар. Андрей Колпаков, быстро сориентировавшись на местности, отдал приказ личному составу группы залечь в укрытие. Будучи замыкающим группы, молниеносно столкнул боевых товарищей в окоп и накрыл собой двоих ребят. Он спас их ценой собственной жизни", - сообщили в полпредстве.
https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977948759.html
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россия, самара, ульяновск, игорь комаров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Самара, Ульяновск, Игорь Комаров
В Самаре участнику СВО присвоили звание Героя России посмертно

В Самаре участнику СВО Колпакову посмертно присвоили звание Героя России

© Вячеслав Федорищев/ВКонтактеУчастнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоено звание Героя России
Участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоено звание Героя России - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Вячеслав Федорищев/ВКонтакте
Участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоено звание Героя России
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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Участнику СВО Андрею Колпакову посмертно присвоено звание Героя России, полпред президента в ПФО Игорь Комаров наградил его медалью "Золотая Звезда" в среду в Самаре, сообщила пресс-служба полпредства.
"Такие офицеры как Ваш муж, сын и отец - пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации", - обратился к семье участника СВО Комаров.
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Полпред посмертно наградил Героя России медалью "Золотая Звезда", которую передали супруге погибшего Ольге Колпаковой. На вручении награды также присутствовали бывшие сослуживцы бойца.
С февраля 2023 года уроженец Ульяновска Андрей Колпаков командовал разведывательным батальоном 85-й отдельной мотострелковой бригады, который оказывал поддержку подразделениям бригады, участвующим в активной обороне населенных пунктов Шипиловка, Белогоровка, Новодружевск, Кременная и Золотаревка.
Восьмого сентября 2023 года во время воздушной разведки с помощью беспилотника Колпаков обнаружил замаскированный взводный опорный пункт противника. Благодаря его действиям был предотвращен прорыв оборонительного рубежа, нашим бойцам удалось разгромить опорный пункт.
"При отходе на ранее занимаемые позиции разведывательная группа была обнаружена, и противник применил ракетный удар. Андрей Колпаков, быстро сориентировавшись на местности, отдал приказ личному составу группы залечь в укрытие. Будучи замыкающим группы, молниеносно столкнул боевых товарищей в окоп и накрыл собой двоих ребят. Он спас их ценой собственной жизни", - сообщили в полпредстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСамараУльяновскИгорь Комаров
 
 
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