https://ria.ru/20241106/sud-1982091163.html

Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму и вандализм

Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму и вандализм - РИА Новости, 06.11.2024

Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму и вандализм

Жителя Приамурья осудили на восемь лет лишения свободы за призывы к терроризму и вандализм, а также за приготовления к тому, чтобы выехать на Украину и воевать... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:47

2024-11-06T05:47

2024-11-06T05:47

происшествия

амурская область

украина

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Жителя Приамурья осудили на восемь лет лишения свободы за призывы к терроризму и вандализм, а также за приготовления к тому, чтобы выехать на Украину и воевать против ВС РФ, сообщает управление ФСБ по Амурской области. По данным следствия, 26-летний амурчанин размещал в мессенджере сообщения с призывами к террористической деятельности в отношении власти. Кроме того, он совершил акт вандализма и готовился к выезду на Украину для участия в боевых действиях в составе вооруженного формирования против российских военных. Его выявили совместно сотрудники УФСБ и УМВД по Амурской области. "Вступил в законную силу обвинительный приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жителя Амурской области, причастного к призывам к террористической деятельности, совершению акта вандализма, а также приготовлению к участию в незаконном вооруженном формировании против Вооруженных Сил Российской Федерации… По совокупности указанных преступлений ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в тексте.

https://ria.ru/20240925/magadan-1974539231.html

амурская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, украина, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)