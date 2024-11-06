https://ria.ru/20241106/sud-1982091163.html
Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму и вандализм
Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму и вандализм - РИА Новости, 06.11.2024
Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму и вандализм
Жителя Приамурья осудили на восемь лет лишения свободы за призывы к терроризму и вандализм, а также за приготовления к тому, чтобы выехать на Украину и воевать... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:47
2024-11-06T05:47
2024-11-06T05:47
происшествия
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вооруженные силы рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Жителя Приамурья осудили на восемь лет лишения свободы за призывы к терроризму и вандализм, а также за приготовления к тому, чтобы выехать на Украину и воевать против ВС РФ, сообщает управление ФСБ по Амурской области. По данным следствия, 26-летний амурчанин размещал в мессенджере сообщения с призывами к террористической деятельности в отношении власти. Кроме того, он совершил акт вандализма и готовился к выезду на Украину для участия в боевых действиях в составе вооруженного формирования против российских военных. Его выявили совместно сотрудники УФСБ и УМВД по Амурской области. "Вступил в законную силу обвинительный приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жителя Амурской области, причастного к призывам к террористической деятельности, совершению акта вандализма, а также приготовлению к участию в незаконном вооруженном формировании против Вооруженных Сил Российской Федерации… По совокупности указанных преступлений ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20240925/magadan-1974539231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, украина, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Амурская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму и вандализм
Жителя Приамурья осудили на восемь лет за призывы к терроризму и вандализм
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Жителя Приамурья осудили на восемь лет лишения свободы за призывы к терроризму и вандализм, а также за приготовления к тому, чтобы выехать на Украину и воевать против ВС РФ, сообщает управление ФСБ по Амурской области.
По данным следствия, 26-летний амурчанин размещал в мессенджере сообщения с призывами к террористической деятельности в отношении власти. Кроме того, он совершил акт вандализма и готовился к выезду на Украину для участия в боевых действиях в составе вооруженного формирования против российских военных. Его выявили совместно сотрудники УФСБ и УМВД по Амурской области.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жителя Амурской области, причастного к призывам к террористической деятельности, совершению акта вандализма, а также приготовлению к участию в незаконном вооруженном формировании против Вооруженных Сил Российской Федерации… По совокупности указанных преступлений ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в тексте.