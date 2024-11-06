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Россия заставила США сделать еще шаг назад, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
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16:59 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ssha-1982255295.html
Россия заставила США сделать еще шаг назад, пишут СМИ
Россия заставила США сделать еще шаг назад, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Россия заставила США сделать еще шаг назад, пишут СМИ
США в борьбе за сохранение однополярного мира отступили еще на один шаг назад, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с председателем КНР Си... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:59
2024-11-06T16:59
в мире
китай
индия
россия
нарендра моди
си цзиньпин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. США в борьбе за сохранение однополярного мира отступили еще на один шаг назад, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Об этом заявил обозреватель The American Conservative Тед Снайдер."Индия отказалась присоединиться к санкциям США против России &lt;…&gt; Россия поднялась с 18-го по величине торгового партнера Индии до ее четвертого и крупнейшего поставщика нефти", – говорится в материале.Как пишет Снайдер, США давно эксплуатируют вражду между двумя крупнейшими странами мира, пытаясь использовать Индию в качестве противовеса Китаю, сдерживая КНР и вбивая клин между ней и мировым Югом.Помимо значимости кардинального сдвига в индийско-китайских отношениях, признание Индией и Китаем посредничества России путем проведения их исторической встречи в Казани играет также важную символическую роль, отметил аналитик.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе.На полях саммита БРИКС в Казани в октябре прошла первая за пять лет встреча председателя КНР и индийского премьер-министра. А накануне было объявлено, что за последние недели дипломатами и военными двух стран были проведены переговоры и достигнуты договоренности о механизмах патрулирования на границе (точнее, линии фактического контроля), то есть ситуация вернулась к состоянию до столкновений четыре года назад.
https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html
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в мире, китай, индия, россия, нарендра моди, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Китай, Индия, Россия, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия заставила США сделать еще шаг назад, пишут СМИ

TAC: Россия заставила США отступить назад в Азии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. США в борьбе за сохранение однополярного мира отступили еще на один шаг назад, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Об этом заявил обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.
"Индия отказалась присоединиться к санкциям США против России <…> Россия поднялась с 18-го по величине торгового партнера Индии до ее четвертого и крупнейшего поставщика нефти", – говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Китай и Индия сделали России главный подарок в Казани
24 октября, 08:00
Как пишет Снайдер, США давно эксплуатируют вражду между двумя крупнейшими странами мира, пытаясь использовать Индию в качестве противовеса Китаю, сдерживая КНР и вбивая клин между ней и мировым Югом.
Помимо значимости кардинального сдвига в индийско-китайских отношениях, признание Индией и Китаем посредничества России путем проведения их исторической встречи в Казани играет также важную символическую роль, отметил аналитик.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе.
На полях саммита БРИКС в Казани в октябре прошла первая за пять лет встреча председателя КНР и индийского премьер-министра. А накануне было объявлено, что за последние недели дипломатами и военными двух стран были проведены переговоры и достигнуты договоренности о механизмах патрулирования на границе (точнее, линии фактического контроля), то есть ситуация вернулась к состоянию до столкновений четыре года назад.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Си Цзиньпин призвал Индию идти по пути мирного сосуществования
24 октября, 06:33
 
В миреКитайИндияРоссияНарендра МодиСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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