https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html

Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом

Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом - РИА Новости, 06.11.2024

Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет являться отягчающим обстоятельством. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:03

2024-11-06T11:03

2024-11-06T11:03

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет являться отягчающим обстоятельством. Закон дополняет соответствующий перечень обстоятельств в УК РФ новым пунктом, в соответствии с которым отягчающим наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

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россия, совет федерации рф