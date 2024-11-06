https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом - РИА Новости, 06.11.2024
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет являться отягчающим обстоятельством. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:03
2024-11-06T11:03
2024-11-06T11:03
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет являться отягчающим обстоятельством. Закон дополняет соответствующий перечень обстоятельств в УК РФ новым пунктом, в соответствии с которым отягчающим наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html
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россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом
СФ одобрил закон об отягчающем обстоятельстве преступления нелегальным мигрантом