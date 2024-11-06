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Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом - РИА Новости, 06.11.2024
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11:03 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом - РИА Новости, 06.11.2024
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет являться отягчающим обстоятельством. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:03
2024-11-06T11:03
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет являться отягчающим обстоятельством. Закон дополняет соответствующий перечень обстоятельств в УК РФ новым пунктом, в соответствии с которым отягчающим наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
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россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом

СФ одобрил закон об отягчающем обстоятельстве преступления нелегальным мигрантом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Фойе Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет являться отягчающим обстоятельством.
Закон дополняет соответствующий перечень обстоятельств в УК РФ новым пунктом, в соответствии с которым отягчающим наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев рассказал, какие мигранты должны покинуть Россию
31 октября, 19:59
 
РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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