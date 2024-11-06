https://ria.ru/20241106/soltse--1982261855.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 06.11.2024

На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка произошла на Солнце после спада активности звезды, длившегося неделю, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:14

2024-11-06T17:14

2024-11-06T21:04

мощные вспышки на солнце

наука

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце после спада активности звезды, длившегося неделю, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."Вспышка высшего балла Х зарегистрирована на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4", — сказал он.Ученый уточнил, что максимум излучения зарегистрировали в 16:40 мск. При этом событие зафиксировали почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю.Поэтому сейчас предварительно выставили максимальные риски для планеты, которые либо подтвердятся, либо нет в ближайшие часы, когда станет понятно, были ли выброшены во время взрыва крупные массы плазмы в сторону Земли, уточнил руководитель лаборатории."Последние двое суток на Солнце наблюдалось постепенное восстановление уровня солнечной активности, произошло несколько крупных вспышек среднего класса, поэтому текущее событие вписывается в общий растущий тренд и, скорее всего, является не последним на этой неделе", — добавил он.По словам ученого, сейчас существуют риски еще более крупных событий в ближайшие сутки-двое.

https://ria.ru/20241028/solntse-1980485863.html

https://ria.ru/20241106/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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мощные вспышки на солнце, космос - риа наука, земля, российская академия наук, россия