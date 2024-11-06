https://ria.ru/20241106/rossiya-1982133241.html
"Россия" прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками
"Россия" прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками - РИА Новости, 06.11.2024
"Россия" прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками
Бортпроводница, в которую одна из пассажирок рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород бросила пакет с бутылками, написала заявление в полицию, сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:22
2024-11-06T10:22
2024-11-06T14:52
санкт-петербург
нижний новгород
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Бортпроводница, в которую одна из пассажирок рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород бросила пакет с бутылками, написала заявление в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия".Там рассказали, что во время полета клиентка начала выпивать спиртное, которое принесла с собой. Стюардесса сделала ей замечание, после чего пассажирка начала покупать алкоголь на борту."Так как женщина была в адекватном состоянии, экипаж не отказывал в употреблении приобретенного на борту спиртного. Во время выхода из самолета она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника Яну и выбежала из самолета. Задержать ее не удалось. <...> Работник авиакомпании "Россия" написала заявление в полицию", — указали в пресс-службе.По данным Telegram-канала Baza, этой пассажиркой была глава нижегородского управления Росреестра Оксана Штейн, а инцидент произошел 2 ноября.Сама чиновница в Telegram-канале написала, что информация о ее "некорректном поведении" не соответствует действительности, и добавила, что планирует встретиться по этому поводу с "полицией аэропорта". Авиакомпания "Россия" не назвала агентству фамилию участницы инцидента.РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.
https://ria.ru/20241024/metro-1979834739.html
https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, нижний новгород, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), происшествия
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Происшествия
"Россия" прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками
"Россия": бортпроводница написала заявление после инцидента с буйной пассажиркой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Бортпроводница, в которую одна из пассажирок рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород бросила пакет с бутылками, написала заявление в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия".
Там рассказали, что во время полета клиентка начала выпивать спиртное, которое принесла с собой. Стюардесса сделала ей замечание, после чего пассажирка начала покупать алкоголь на борту.
"Так как женщина была в адекватном состоянии, экипаж не отказывал в употреблении приобретенного на борту спиртного. Во время выхода из самолета она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника Яну и выбежала из самолета. Задержать ее не удалось. <...> Работник авиакомпании "Россия" написала заявление в полицию", — указали в пресс-службе.
По данным Telegram-канала Baza, этой пассажиркой была глава нижегородского управления Росреестра
Оксана Штейн, а инцидент произошел 2 ноября.
Сама чиновница в Telegram-канале написала, что информация о ее "некорректном поведении" не соответствует действительности, и добавила, что планирует встретиться по этому поводу с "полицией аэропорта".
Авиакомпания "Россия" не назвала агентству фамилию участницы инцидента.
РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.