https://ria.ru/20241106/rossiya-1982133241.html

"Россия" прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками

"Россия" прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками - РИА Новости, 06.11.2024

"Россия" прокомментировала инцидент с брошенными в бортпроводницу бутылками

Бортпроводница, в которую одна из пассажирок рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород бросила пакет с бутылками, написала заявление в полицию, сообщили РИА... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:22

2024-11-06T10:22

2024-11-06T14:52

санкт-петербург

нижний новгород

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Бортпроводница, в которую одна из пассажирок рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород бросила пакет с бутылками, написала заявление в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия".Там рассказали, что во время полета клиентка начала выпивать спиртное, которое принесла с собой. Стюардесса сделала ей замечание, после чего пассажирка начала покупать алкоголь на борту."Так как женщина была в адекватном состоянии, экипаж не отказывал в употреблении приобретенного на борту спиртного. Во время выхода из самолета она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника Яну и выбежала из самолета. Задержать ее не удалось. <...> Работник авиакомпании "Россия" написала заявление в полицию", — указали в пресс-службе.По данным Telegram-канала Baza, этой пассажиркой была глава нижегородского управления Росреестра Оксана Штейн, а инцидент произошел 2 ноября.Сама чиновница в Telegram-канале написала, что информация о ее "некорректном поведении" не соответствует действительности, и добавила, что планирует встретиться по этому поводу с "полицией аэропорта". Авиакомпания "Россия" не назвала агентству фамилию участницы инцидента.РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

https://ria.ru/20241024/metro-1979834739.html

https://ria.ru/20240929/samolet-1975342872.html

санкт-петербург

нижний новгород

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санкт-петербург, нижний новгород, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), происшествия