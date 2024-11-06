Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады назвал условие для проведения выборов на Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/rada-1982235246.html
Депутат Рады назвал условие для проведения выборов на Украине
Депутат Рады назвал условие для проведения выборов на Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Депутат Рады назвал условие для проведения выборов на Украине
Стимулом к проведению выборов на Украине могут стать только санкции США против Владимира Зеленского и его команды, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:08
2024-11-06T16:08
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стимулом к проведению выборов на Украине могут стать только санкции США против Владимира Зеленского и его команды, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. "Рассказы Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака о том, что выборы возможны только после войны, потому что "не все могут проголосовать" - не более, чем очередное вранье Просроченного и Неуполномоченного... Если же вы задались вопросом, как заставить сладкую парочку провести выборы, ответ очень прост. Надо их к этому сподвигнуть. Самым простым способом... являются санкции США при новой администрации", - написал Дубинский. Помимо Зеленского, отметил Дубинский, санкции нужны и против против замглавы офиса Зеленского Олега Татарова, а также экс-советника этого офиса Артема Шило, экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, бывшего замглавы полиции Украины Дмитрия Тышлека и замдиректора госбюро расследований Александра Удовиченко. Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по вашингтонскому времени (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
https://ria.ru/20241106/rada-1982229476.html
https://ria.ru/20240428/smi-1942869530.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, служба безопасности украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Служба безопасности Украины
Депутат Рады назвал условие для проведения выборов на Украине

Депутат Рады Дубинский: только санкции заставят Зеленского провести выборы

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стимулом к проведению выборов на Украине могут стать только санкции США против Владимира Зеленского и его команды, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Раде призвали Украину отказаться от "плана победы" Зеленского
Вчера, 15:55
"Рассказы Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака о том, что выборы возможны только после войны, потому что "не все могут проголосовать" - не более, чем очередное вранье Просроченного и Неуполномоченного... Если же вы задались вопросом, как заставить сладкую парочку провести выборы, ответ очень прост. Надо их к этому сподвигнуть. Самым простым способом... являются санкции США при новой администрации", - написал Дубинский.
Помимо Зеленского, отметил Дубинский, санкции нужны и против против замглавы офиса Зеленского Олега Татарова, а также экс-советника этого офиса Артема Шило, экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, бывшего замглавы полиции Украины Дмитрия Тышлека и замдиректора госбюро расследований Александра Удовиченко.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по вашингтонскому времени (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
СМИ: ВС Украины открыл производство по иску о выборах президента
28 апреля, 02:03
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала