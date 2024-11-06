Депутат Рады назвал условие для проведения выборов на Украине
Депутат Рады Дубинский: только санкции заставят Зеленского провести выборы
© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стимулом к проведению выборов на Украине могут стать только санкции США против Владимира Зеленского и его команды, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Парламентские выборы на Украине должны были пройти в 2023 году. Однако Киев отложил их на неопределенное время, мотивируя это тем, что в стране действует военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году также отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
"Рассказы Зеленского и (главы его офиса Андрея) Ермака о том, что выборы возможны только после войны, потому что "не все могут проголосовать" - не более, чем очередное вранье Просроченного и Неуполномоченного... Если же вы задались вопросом, как заставить сладкую парочку провести выборы, ответ очень прост. Надо их к этому сподвигнуть. Самым простым способом... являются санкции США при новой администрации", - написал Дубинский.
Помимо Зеленского, отметил Дубинский, санкции нужны и против против замглавы офиса Зеленского Олега Татарова, а также экс-советника этого офиса Артема Шило, экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, бывшего замглавы полиции Украины Дмитрия Тышлека и замдиректора госбюро расследований Александра Удовиченко.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, Трамп уже около двух часов ночи по вашингтонскому времени (10.00 мск) был объявлен победителем: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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