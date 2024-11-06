https://ria.ru/20241106/putin-1982198071.html
От укрепления флота зависит реализация планов по Севморпути, заявил Путин
От укрепления флота зависит реализация планов по Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2024
От укрепления флота зависит реализация планов по Севморпути, заявил Путин
От укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по Северному морскому пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:19
2024-11-06T14:19
2024-11-06T14:36
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санкт-петербург
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. От укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по Северному морскому пути, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь подчеркну, от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути", - сказал глава государства на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".Путин подчеркнул, что здесь у России амбициозные цели и работы впереди много.Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод, Экономика
От укрепления флота зависит реализация планов по Севморпути, заявил Путин
Путин: от укрепления флота РФ зависит реализация планов по Севморпути