https://ria.ru/20241106/putin-1982197829.html

Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота

Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота - РИА Новости, 06.11.2024

Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота

Президент РФ Владимир Путин назвал спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:17

2024-11-06T14:17

2024-11-06T14:26

владимир путин

россия

ленинград

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота."На воду будет спущен новый атомный ледокол "Чукотка". Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. Конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.Путин отметил, что ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом проекта. Кроме того, строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград".

https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html

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владимир путин, россия, ленинград, экономика