https://ria.ru/20241106/putin-1982197829.html
Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота
Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота - РИА Новости, 06.11.2024
Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота
Президент РФ Владимир Путин назвал спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:17
2024-11-06T14:17
2024-11-06T14:26
владимир путин
россия
ленинград
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота."На воду будет спущен новый атомный ледокол "Чукотка". Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. Конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.Путин отметил, что ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом проекта. Кроме того, строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград".
https://ria.ru/20241106/putin-1982199589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, ленинград, экономика
Владимир Путин, Россия, Ленинград, Экономика
Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота
Путин назвал спуск атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота.
"На воду будет спущен новый атомный ледокол "Чукотка". Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. Конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом проекта. Кроме того, строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград".