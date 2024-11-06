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Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота - РИА Новости, 06.11.2024
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14:17 06.11.2024 (обновлено: 14:26 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/putin-1982197829.html
Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота
Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота - РИА Новости, 06.11.2024
Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота
Президент РФ Владимир Путин назвал спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:17
2024-11-06T14:26
владимир путин
россия
ленинград
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота."На воду будет спущен новый атомный ледокол "Чукотка". Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. Конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.Путин отметил, что ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом проекта. Кроме того, строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград".
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владимир путин, россия, ленинград, экономика
Владимир Путин, Россия, Ленинград, Экономика
Путин назвал спуск ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота

Путин назвал спуск атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии флота

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" важным этапом в развитии российского ледокольного флота.
"На воду будет спущен новый атомный ледокол "Чукотка". Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. Конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм", - сказал российский лидер на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка" в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом проекта. Кроме того, строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград".
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