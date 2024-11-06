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Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников из многодетных семей - РИА Новости, 06.11.2024
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Ленинградская область
 
18:19 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/pitanie-1982283798.html
Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников из многодетных семей
Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников из многодетных семей - РИА Новости, 06.11.2024
Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников из многодетных семей
Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников из многодетных семей, изменив критерии предоставления льготы, этот вид помощи стал еще доступнее,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:19
2024-11-06T18:19
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
школы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников из многодетных семей, изменив критерии предоставления льготы, этот вид помощи стал еще доступнее, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Ленобласти детям из многодетных семей бесплатное питание в школе станет доступнее: среднедушевой доход семьи для получения льготы должен быть до 42 450 рублей в месяц на человека", - сообщает пресс-служба. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко добавил, что регион создает все условия, чтобы детям, в том числе из многодетных семей, было комфортно учиться. "Бесплатное горячее питание - это, в первую очередь, про комфорт и доступность льгот, которые получают семьи с детьми в Ленобласти", - подчеркнул он. В Год Семьи в 2024 году число ленинградских школьников, бесплатно питающихся в школьных столовых, возросло на 1300 человек — до 120 тысяч обучающихся. В пресс-службе правительства подчеркнули, что с 2023 года в образовательных организациях Ленинградской области вместе с командой заботы47 реализуется проект по усовершенствованию питания в школах, запущены нововведения: школьные кафе-буфеты и вариативное меню, где школьники могут выбирать, что хотят съесть из представленных в определенный день блюд. "С помощью сервиса ГИС СОЛО с 2024 года родители детей, которые бесплатно питаются в школе, могут заранее выбирать блюда из школьного меню: это делает питание школьников персонализированным, а распределение продуктов рациональным", - заметили в областном правительстве.
https://ria.ru/20241105/premiya-1982036067.html
https://ria.ru/20241030/oblast--1981000414.html
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ленинградская область, александр дрозденко, школы
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Школы

Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников из многодетных семей

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПитание в школе
Питание в школе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников из многодетных семей, изменив критерии предоставления льготы, этот вид помощи стал еще доступнее, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Ленобласти детям из многодетных семей бесплатное питание в школе станет доступнее: среднедушевой доход семьи для получения льготы должен быть до 42 450 рублей в месяц на человека", - сообщает пресс-служба.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко добавил, что регион создает все условия, чтобы детям, в том числе из многодетных семей, было комфортно учиться. "Бесплатное горячее питание - это, в первую очередь, про комфорт и доступность льгот, которые получают семьи с детьми в Ленобласти", - подчеркнул он.
В Год Семьи в 2024 году число ленинградских школьников, бесплатно питающихся в школьных столовых, возросло на 1300 человек — до 120 тысяч обучающихся.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что с 2023 года в образовательных организациях Ленинградской области вместе с командой заботы47 реализуется проект по усовершенствованию питания в школах, запущены нововведения: школьные кафе-буфеты и вариативное меню, где школьники могут выбирать, что хотят съесть из представленных в определенный день блюд. "С помощью сервиса ГИС СОЛО с 2024 года родители детей, которые бесплатно питаются в школе, могут заранее выбирать блюда из школьного меню: это делает питание школьников персонализированным, а распределение продуктов рациональным", - заметили в областном правительстве.
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