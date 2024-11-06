https://ria.ru/20241106/peterburg-1982251986.html

Мужчине, напавшему на покупателей магазина в Петербурге, грозит до 15 лет

Мужчине, напавшему на покупателей магазина в Петербурге, грозит до 15 лет - РИА Новости, 06.11.2024

Мужчине, напавшему на покупателей магазина в Петербурге, грозит до 15 лет

Напавшему с двумя ножами на покупателей супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге грозит до 15 лет лишения свободы, указано в тексте Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:54

2024-11-06T16:54

2024-11-06T16:54

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Напавшему с двумя ножами на покупателей супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге грозит до 15 лет лишения свободы, указано в тексте Уголовного кодекса РФ. Ранее в среду СК РФ сообщил, что мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Данная часть уголовной статьи "Убийство" предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение, однако в случае неоконченного преступления нельзя назначить пожизненное наказание, а максимальная санкция сокращается на четверть. Таким образом, нападавшему грозит до 15 лет. Городской главк СК РФ 25 октября сообщил, что в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, отмечало ведомство. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались пять человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.

https://ria.ru/20241029/podrostok-1980655952.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)