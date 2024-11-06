https://ria.ru/20241106/peterburg-1982241686.html

В Петербурге менеджер банка тратил средства клиентов на красивую жизнь

В Петербурге менеджер банка тратил средства клиентов на красивую жизнь - РИА Новости, 06.11.2024

В Петербурге менеджер банка тратил средства клиентов на красивую жизнь

Менеджер одного из банков в Петербурге, потративший 33 миллиона рублей клиентов на путешествия, ювелирные украшения и подарки девушке, осужден на 6,5 лет... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:26

2024-11-06T16:26

2024-11-06T16:26

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санкт-петербург

калининский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Менеджер одного из банков в Петербурге, потративший 33 миллиона рублей клиентов на путешествия, ювелирные украшения и подарки девушке, осужден на 6,5 лет колонии за мошенничество, сообщила пресс-служба прокуратуры города. "Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Михаила Власенко. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя Власенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что Власенко с августа 2022 года по март 2023 года занимал в одном из банков должность персонального менеджера отдела розничных продаж и клиентского обслуживания и, используя данные физических лиц, подделывал подписи клиентов в распорядительных документах. Далее он переводил их денежные средства на счета лиц, неосведомленных о его преступной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного трем потерпевшим, составила около 33 миллионов рублей. "Похищенные денежные средства он потратил на погашение кредита, подарки для своей девушки, совместный досуг и развлечения, покупку брендовых вещей и дорогостоящих гаджетов, поездки на элитные курорты и перелеты бизнес-классом", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

https://ria.ru/20240926/krazha-1974785061.html

https://ria.ru/20241101/wildberiies-1981279381.html

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, россия