https://ria.ru/20241106/peskov-1982276156.html

Песков рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

Песков рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем - РИА Новости, 06.11.2024

Песков рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

Несмотря на прогресс и развитие искусственного интеллекта, в будущем все равно будут нужны врачи, учителя и другие профессии, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:54

2024-11-06T17:54

2024-11-06T18:09

общество

россия

москва

дмитрий песков

манеж

социальный навигатор

сн_образование

кем стать

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Несмотря на прогресс и развитие искусственного интеллекта, в будущем все равно будут нужны врачи, учителя и другие профессии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каким бы ни был прогресс, все равно должны быть учителя, должны быть врачи, должны быть поэты, писатели в конце концов. Мир не станет сразу новым, он всегда будет нашим миром, просто появится много новаций, а основа останется наша - человеческая", - сказал Песков в ответ на вопрос об актуальной в XXI веке профессии в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". По его словам, в будущем будут востребованы профессии, связанные с возможностью программирования, с искусственным интеллектом, цифровым моделированием и проектированием. Песков подчеркнул, что это всё будет так или иначе востребовано, потому что все области жизни будут проектироваться и модерироваться именно в цифровом виде. В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".

https://ria.ru/20241106/peskov-1982262399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, дмитрий песков, манеж, социальный навигатор, сн_образование, кем стать