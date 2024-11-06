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Песков оценил итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 06.11.2024
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17:41 06.11.2024 (обновлено: 18:01 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982271008.html
Песков оценил итоги саммита БРИКС
Песков оценил итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 06.11.2024
Песков оценил итоги саммита БРИКС
Саммит БРИКС был чрезвычайно плодотворным и принес значимые результаты России и всем странам, которые проявляют заинтересованность к объединению, заявил... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:41
2024-11-06T18:01
россия
казань
бразилия
дмитрий песков
дмитрий чернышенко
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Саммит БРИКС был чрезвычайно плодотворным и принес значимые результаты России и всем странам, которые проявляют заинтересованность к объединению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, в Казани состоялся двумя неделями ранее чрезвычайно плодотворный саммит. И это было широчайшее представительство, много гостей, очень важные переговоры и очень значимые результаты и для нашей страны, и для всех стран, которые проявляют заинтересованность в БРИКС", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что саммит показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, казань, бразилия, дмитрий песков, дмитрий чернышенко, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Казань, Бразилия, Дмитрий Песков, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков оценил итоги саммита БРИКС

Песков: саммит БРИКС был чрезвычайно плодотворным и принес значимые результаты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Саммит БРИКС был чрезвычайно плодотворным и принес значимые результаты России и всем странам, которые проявляют заинтересованность к объединению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Действительно, в Казани состоялся двумя неделями ранее чрезвычайно плодотворный саммит. И это было широчайшее представительство, много гостей, очень важные переговоры и очень значимые результаты и для нашей страны, и для всех стран, которые проявляют заинтересованность в БРИКС", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что саммит показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
РоссияКазаньБразилияДмитрий ПесковДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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