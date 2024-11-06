https://ria.ru/20241106/peskov-1982271008.html

Песков оценил итоги саммита БРИКС

Песков оценил итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 06.11.2024

Песков оценил итоги саммита БРИКС

Саммит БРИКС был чрезвычайно плодотворным и принес значимые результаты России и всем странам, которые проявляют заинтересованность к объединению, заявил... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:41

2024-11-06T17:41

2024-11-06T18:01

россия

казань

бразилия

дмитрий песков

дмитрий чернышенко

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Саммит БРИКС был чрезвычайно плодотворным и принес значимые результаты России и всем странам, которые проявляют заинтересованность к объединению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, в Казани состоялся двумя неделями ранее чрезвычайно плодотворный саммит. И это было широчайшее представительство, много гостей, очень важные переговоры и очень значимые результаты и для нашей страны, и для всех стран, которые проявляют заинтересованность в БРИКС", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что саммит показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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казань

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Наталья Макарова

россия, казань, бразилия, дмитрий песков, дмитрий чернышенко, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году