Песков оценил итоги саммита БРИКС
Песков: саммит БРИКС был чрезвычайно плодотворным и принес значимые результаты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Саммит БРИКС был чрезвычайно плодотворным и принес значимые результаты России и всем странам, которые проявляют заинтересованность к объединению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Действительно, в Казани состоялся двумя неделями ранее чрезвычайно плодотворный саммит. И это было широчайшее представительство, много гостей, очень важные переговоры и очень значимые результаты и для нашей страны, и для всех стран, которые проявляют заинтересованность в БРИКС", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что саммит показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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