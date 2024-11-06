https://ria.ru/20241106/peskov-1982269052.html

Песков оценил возможность введения единой валюты БРИКС

Песков оценил возможность введения единой валюты БРИКС - РИА Новости, 06.11.2024

Песков оценил возможность введения единой валюты БРИКС

Тема введения единой валюты БРИКС на саммите в Казани не велась, так как в настоящее время это вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:36

2024-11-06T17:36

2024-11-06T18:01

казань

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

дмитрий песков

россия

бразилия

технологии

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тема введения единой валюты БРИКС на саммите в Казани не велась, так как в настоящее время это вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема взаимодействия в финансово-экономической сфере, конечно же, фигурировала на повестке дня саммита. Велась ли предметно речь о создании единой валюты БРИКС? Нет, не велась. Это вряд ли возможно в настоящее время", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".Также он отметил, что в настоящее время гораздо интереснее на платформе БРИКС говорить о совместных новых инструментах или платформах для осуществления инвестиций от стран с более высоким уровнем развития в страны с уровнем развития пониже, и речь о создании и проработки возможности в ближайшем будущем создать такие платформы на саммите БРИКС в Казани заходила.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982271008.html

казань

россия

бразилия

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Наталья Макарова

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