Песков оценил возможность введения единой валюты БРИКС
Песков: в Казани не говорили о единой валюты БРИКС, это вряд ли возможно сейчас
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тема введения единой валюты БРИКС на саммите в Казани не велась, так как в настоящее время это вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Тема взаимодействия в финансово-экономической сфере, конечно же, фигурировала на повестке дня саммита. Велась ли предметно речь о создании единой валюты БРИКС? Нет, не велась. Это вряд ли возможно в настоящее время", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Также он отметил, что в настоящее время гораздо интереснее на платформе БРИКС говорить о совместных новых инструментах или платформах для осуществления инвестиций от стран с более высоким уровнем развития в страны с уровнем развития пониже, и речь о создании и проработки возможности в ближайшем будущем создать такие платформы на саммите БРИКС в Казани заходила.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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