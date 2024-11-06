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ОСК планирует до 2030 года сдать семь атомных ледоколов - РИА Новости, 06.11.2024
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14:54 06.11.2024 (обновлено: 16:04 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/osk-1982206757.html
ОСК планирует до 2030 года сдать семь атомных ледоколов
ОСК планирует до 2030 года сдать семь атомных ледоколов - РИА Новости, 06.11.2024
ОСК планирует до 2030 года сдать семь атомных ледоколов
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до 2030 года планирует передать заказчикам семь атомных ледоколов, это позволит сформировать костяк ледокольной... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:54
2024-11-06T16:04
россия
андрей пучков
объединенная судостроительная корпорация
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до 2030 года планирует передать заказчикам семь атомных ледоколов, это позволит сформировать костяк ледокольной группировки РФ, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков в рамках церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка". "Всего до 2030 года Объединенная судостроительная корпорация планирует передать семь атомных ледоколов. Это позволит сформировать костяк высокотехнологичной ледокольной группировки", — сказал Пучков.Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое было построено на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20241106/putin-1982201983.html
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россия, андрей пучков, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Андрей Пучков, Объединенная судостроительная корпорация, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
ОСК планирует до 2030 года сдать семь атомных ледоколов

ОСК планирует до 2030 года передать заказчикам семь атомных ледоколов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСпуск на воду атомного ледокола "Чукотка" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду атомного ледокола Чукотка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до 2030 года планирует передать заказчикам семь атомных ледоколов, это позволит сформировать костяк ледокольной группировки РФ, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков в рамках церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка".
"Всего до 2030 года Объединенная судостроительная корпорация планирует передать семь атомных ледоколов. Это позволит сформировать костяк высокотехнологичной ледокольной группировки", — сказал Пучков.
Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое было построено на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.
Спуск разрешаю: Путин дал команду спустить на воду ледокол Чукотка - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин дал старт спуску атомного ледокола "Чукотка"
Вчера, 14:35
 
РоссияАндрей ПучковОбъединенная судостроительная корпорацияБалтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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