https://ria.ru/20241106/osk-1982206757.html

ОСК планирует до 2030 года сдать семь атомных ледоколов

ОСК планирует до 2030 года сдать семь атомных ледоколов - РИА Новости, 06.11.2024

ОСК планирует до 2030 года сдать семь атомных ледоколов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до 2030 года планирует передать заказчикам семь атомных ледоколов, это позволит сформировать костяк ледокольной... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:54

2024-11-06T14:54

2024-11-06T16:04

россия

андрей пучков

объединенная судостроительная корпорация

балтийский завод

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до 2030 года планирует передать заказчикам семь атомных ледоколов, это позволит сформировать костяк ледокольной группировки РФ, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков в рамках церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка". "Всего до 2030 года Объединенная судостроительная корпорация планирует передать семь атомных ледоколов. Это позволит сформировать костяк высокотехнологичной ледокольной группировки", — сказал Пучков.Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое было построено на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20241106/putin-1982201983.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, андрей пучков, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика