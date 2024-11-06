Моди созвонился с Трампом
Премьер Индии Моди заявил, что поговорил с Трампом и поздравил его с победой
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил с заявившим о победе на выборах президента США Дональдом Трампом, поздравил его с победой и выразил надежду на укрепление тесного сотрудничества между двумя странами, об этом он сообщил в соцсети X.
"Провел прекрасный разговор со своим другом, президентом Дональдом Трампом, поздравил его с впечатляющей победой. Ожидаю тесного сотрудничества вновь для дальнейшего укрепления отношений Индии и США в сферах технологий, обороны, энергетики, космоса и ряда других", - написал Моди.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.