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Моди созвонился с Трампом - РИА Новости, 06.11.2024
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20:03 06.11.2024 (обновлено: 20:12 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/modi-1982304548.html
Моди созвонился с Трампом
Моди созвонился с Трампом - РИА Новости, 06.11.2024
Моди созвонился с Трампом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил с заявившим о победе на выборах президента США Дональдом Трампом, поздравил его с победой и выразил надежду на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:03
2024-11-06T20:12
индия
в мире
сша
дональд трамп
нарендра моди
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил с заявившим о победе на выборах президента США Дональдом Трампом, поздравил его с победой и выразил надежду на укрепление тесного сотрудничества между двумя странами, об этом он сообщил в соцсети X."Провел прекрасный разговор со своим другом, президентом Дональдом Трампом, поздравил его с впечатляющей победой. Ожидаю тесного сотрудничества вновь для дальнейшего укрепления отношений Индии и США в сферах технологий, обороны, энергетики, космоса и ряда других", - написал Моди.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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индия, в мире, сша, дональд трамп, нарендра моди, выборы президента сша — 2024
Индия, В мире, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Выборы президента США — 2024
Моди созвонился с Трампом

Премьер Индии Моди заявил, что поговорил с Трампом и поздравил его с победой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поговорил с заявившим о победе на выборах президента США Дональдом Трампом, поздравил его с победой и выразил надежду на укрепление тесного сотрудничества между двумя странами, об этом он сообщил в соцсети X.
"Провел прекрасный разговор со своим другом, президентом Дональдом Трампом, поздравил его с впечатляющей победой. Ожидаю тесного сотрудничества вновь для дальнейшего укрепления отношений Индии и США в сферах технологий, обороны, энергетики, космоса и ряда других", - написал Моди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
ИндияВ миреСШАДональд ТрампНарендра МодиВыборы президента США — 2024
 
 
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