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ВСУ минируют местность в Харьковской области, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/minirovanie-1982102835.html
ВСУ минируют местность в Харьковской области, рассказали в ЛНР
ВСУ минируют местность в Харьковской области, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2024
ВСУ минируют местность в Харьковской области, рассказали в ЛНР
Боевики ВСУ в Харьковской области активно ведут минирование местности, в том числе в районах, где проживают мирные граждане, в результате уже есть жертвы, в том РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:38
2024-11-06T07:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ в Харьковской области активно ведут минирование местности, в том числе в районах, где проживают мирные граждане, в результате уже есть жертвы, в том числе дети, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области. Инженерно-саперные подразделения украинских боевиков осуществляют работы по минному заграждению не только в непосредственной близости к ЛБС, но и в тылу", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что минирование осуществляется в том числе в непосредственной близости к населенным пунктам, где еще проживают мирные граждане, и, как правило, заграждения не обозначаются указателями о минной опасности. Данный факт уже привел к жертвам среди мирного населения, в том числе среди несовершеннолетних.
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харьковская область
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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют местность в Харьковской области, рассказали в ЛНР

Марочко: ВСУ активно минируют Харьковскую область в жилых местах, есть жертвы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ в Харьковской области активно ведут минирование местности, в том числе в районах, где проживают мирные граждане, в результате уже есть жертвы, в том числе дети, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области. Инженерно-саперные подразделения украинских боевиков осуществляют работы по минному заграждению не только в непосредственной близости к ЛБС, но и в тылу", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что минирование осуществляется в том числе в непосредственной близости к населенным пунктам, где еще проживают мирные граждане, и, как правило, заграждения не обозначаются указателями о минной опасности. Данный факт уже привел к жертвам среди мирного населения, в том числе среди несовершеннолетних.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Украинские военные подорвались на своем минном поле, заявил Марочко
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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