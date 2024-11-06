https://ria.ru/20241106/minirovanie-1982102835.html

ВСУ минируют местность в Харьковской области, рассказали в ЛНР

ВСУ минируют местность в Харьковской области, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 06.11.2024

ВСУ минируют местность в Харьковской области, рассказали в ЛНР

Боевики ВСУ в Харьковской области активно ведут минирование местности, в том числе в районах, где проживают мирные граждане, в результате уже есть жертвы, в том РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:38

2024-11-06T07:38

2024-11-06T07:38

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ в Харьковской области активно ведут минирование местности, в том числе в районах, где проживают мирные граждане, в результате уже есть жертвы, в том числе дети, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области. Инженерно-саперные подразделения украинских боевиков осуществляют работы по минному заграждению не только в непосредственной близости к ЛБС, но и в тылу", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что минирование осуществляется в том числе в непосредственной близости к населенным пунктам, где еще проживают мирные граждане, и, как правило, заграждения не обозначаются указателями о минной опасности. Данный факт уже привел к жертвам среди мирного населения, в том числе среди несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964552015.html

харьковская область

луганская народная республика

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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины