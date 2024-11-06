https://ria.ru/20241106/migranty-1982163698.html

СК расследует дело о миграции до 140 человек в ЕС через Россию и Белоруссию

СК расследует дело о миграции до 140 человек в ЕС через Россию и Белоруссию - РИА Новости, 06.11.2024

СК расследует дело о миграции до 140 человек в ЕС через Россию и Белоруссию

В Московском военном округе расследуется дело организованной преступной группы, которая незаконно переправила более 140 сирийцев в Западную Европу через Россию... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:00

2024-11-06T12:00

2024-11-06T12:00

россия

белоруссия

западная европа

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

главное военное следственное управление

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Московском военном округе расследуется дело организованной преступной группы, которая незаконно переправила более 140 сирийцев в Западную Европу через Россию и Белоруссию, используя поддельные сведения о цели их въезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что военные следственные органы СК России на постоянной основе ведут работу по выявлению лиц, получивших гражданство, но не вставших на воинский учет, они также пресекли деятельность нескольких преступных групп, занимающихся организацией незаконной миграции. "В военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Московскому военному округу расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы, создавшей канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирийской Арабской Республики в Западную Европу через Российскую Федерацию и Республику Беларусь путем внесения за денежное вознаграждение фиктивных сведений относительно цели въезда указанных лиц на территорию России", - говорится в сообщении. Также Военное следственное управление СК России по Ленинградскому военному округу расследует дело о незаконной миграции граждан арабского государства, которые предоставили ложные данные на портале "Госуслуги" о цели въезда в Россию и условиях их приема. В Южном военном округе ведется расследование по аналогичному делу, касающемуся десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, отметили в СК. Они заключали фиктивные трудовые договоры за деньги, что позволило им находиться в России. В ведомстве уточнили, что выручка от этих преступлений составила миллионы рублей. В рамках дел проведены обыски и задержания, изъяты средства и документы, использовавшиеся для преступной деятельности. Расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления СК России.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

https://ria.ru/20241106/migranty-1982160549.html

https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html

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белоруссия

западная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, западная европа, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, главное военное следственное управление, происшествия