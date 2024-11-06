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Совфед одобрил внесудебную блокировку информации о нелегальной миграции - РИА Новости, 06.11.2024
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11:58 06.11.2024 (обновлено: 11:59 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/migrant-1982163528.html
Совфед одобрил внесудебную блокировку информации о нелегальной миграции
Совфед одобрил внесудебную блокировку информации о нелегальной миграции - РИА Новости, 06.11.2024
Совфед одобрил внесудебную блокировку информации о нелегальной миграции
Совет Федерации на заседании одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, связанной с нелегальными услугами в сфере миграции. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:58
2024-11-06T11:59
общество
россия
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, связанной с нелегальными услугами в сфере миграции. Законом устанавливается, что что в случае обнаружения в сети информации, содержащей предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, генеральный прокурор РФ или его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к сайтам, распространяющим такую информацию. Закон позволит осуществлять оперативное ограничение доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информации о незаконной миграции.
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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Совфед одобрил внесудебную блокировку информации о нелегальной миграции

Совфед одобрил закон о внесудебной блокировке нелегальных услуг в сфере миграции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, связанной с нелегальными услугами в сфере миграции.
Законом устанавливается, что что в случае обнаружения в сети информации, содержащей предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, генеральный прокурор РФ или его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к сайтам, распространяющим такую информацию.
Закон позволит осуществлять оперативное ограничение доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информации о незаконной миграции.
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ОбществоРоссияСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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