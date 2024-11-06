https://ria.ru/20241106/migrant-1982163528.html

Совфед одобрил внесудебную блокировку информации о нелегальной миграции

Совфед одобрил внесудебную блокировку информации о нелегальной миграции - РИА Новости, 06.11.2024

Совфед одобрил внесудебную блокировку информации о нелегальной миграции

Совет Федерации на заседании одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, связанной с нелегальными услугами в сфере миграции. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:58

2024-11-06T11:58

2024-11-06T11:59

общество

россия

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, связанной с нелегальными услугами в сфере миграции. Законом устанавливается, что что в случае обнаружения в сети информации, содержащей предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции, генеральный прокурор РФ или его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к сайтам, распространяющим такую информацию. Закон позволит осуществлять оперативное ограничение доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информации о незаконной миграции.

https://ria.ru/20241106/sovfed-1982162978.html

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общество, россия, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)