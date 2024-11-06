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Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава - РИА Новости, 06.11.2024
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15:07 06.11.2024 (обновлено: 15:25 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/matvienko-1982210775.html
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава - РИА Новости, 06.11.2024
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку предложила первому замглавы Минздрава РФ Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:07
2024-11-06T15:25
россия
валентина матвиенко
владимир зеленский
михаил мурашко
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку предложила первому замглавы Минздрава РФ Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию. В среду, объявляя министра здравоохранения Михаила Мурашко, который присутствовал на "правительственном часе", спикер также назвала и присутствовавших на заседании Совфеда представителей ведомства. "Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра.. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте", - сказала Матвиенко. В ответ замминистра улыбнулся и развел руками.
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"С фамилией не очень Вам повезло": Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава
Матвиенко в шутку предложила первому замглавы Минздрава России Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию. Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра... То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте
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россия, валентина матвиенко, владимир зеленский, михаил мурашко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Зеленский, Михаил Мурашко, Совет Федерации РФ
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава

Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава Зеленского

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку предложила первому замглавы Минздрава РФ Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию.
В среду, объявляя министра здравоохранения Михаила Мурашко, который присутствовал на "правительственном часе", спикер также назвала и присутствовавших на заседании Совфеда представителей ведомства.
"Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра.. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте", - сказала Матвиенко.
В ответ замминистра улыбнулся и развел руками.
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