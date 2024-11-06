https://ria.ru/20241106/matvienko-1982210775.html

Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава

Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава - РИА Новости, 06.11.2024

Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку предложила первому замглавы Минздрава РФ Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:07

2024-11-06T15:07

2024-11-06T15:25

россия

валентина матвиенко

владимир зеленский

михаил мурашко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982215051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8af81ba7f14e7951028bcb7391fccc6a.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку предложила первому замглавы Минздрава РФ Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию. В среду, объявляя министра здравоохранения Михаила Мурашко, который присутствовал на "правительственном часе", спикер также назвала и присутствовавших на заседании Совфеда представителей ведомства. "Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра.. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте", - сказала Матвиенко. В ответ замминистра улыбнулся и развел руками.

https://ria.ru/20241106/matvienko-1982186166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С фамилией не очень Вам повезло": Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава Матвиенко в шутку предложила первому замглавы Минздрава России Владимиру Зеленскому "не называть громко" свою фамилию. Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра... То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте 2024-11-06T15:07 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валентина матвиенко, владимир зеленский, михаил мурашко, совет федерации рф